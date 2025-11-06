Διευθυντής φαρμακευτικής κατέρρευσε στο Οβάλ Γραφείο μπροστά στον Τραμπ

Αδιαθεσία αισθάνθηκε διευθυντής φαρμακευτικής και κατέρρευσε στο Οβάλ Γραφείο παρουσία του Αμερικανού προέδρου.

Απρόοπτο σημειώθηκε στο Οβάλ Γραφείο, στον Λευκό Οίκο, όταν ο διευθυντής φαρμακευτικής εταιρείας κατέρρευσε, την ώρα που μέλη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωναν μια νέα συμφωνία για φάρμακα απώλειας βάρους.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Independent, ο εκπρόσωπος μιας από τις φαρμακευτικές εταιρίες στεκόταν πίσω από τον πρόεδρο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ξαφνικά άρχιε να νιώθει αδιαθεσία και να καταρρέει.

Δημοσιογράφοι που ήταν παρόντες ανέφεραν ότι ο Δρ Μεχμέτ Οζ, διευθυντής των Κέντρων Medicare & Medicaid Services, βοήθησε τον διευθυντή να ξαπλώσει στο πάτωμα, αποτρέποντας τον από το να χτυπήσει. Καθώς οι δημοσιογράφοι απομακρύνθηκαν από το Οβάλ Γραφείο, τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου φρόντισαν τον άνδρα, σηκώνοντας τα πόδια του.

BREAKING: Gordon Findlay, of the drug company Novo Nordisk, collapsed during President Donald Trump’s Oval Office obesity drug price deal announcement. The National News Desk is working to learn more about the incident.



STAY UPDATED: https://t.co/M1HCo7fY23 pic.twitter.com/pHoR0AikpW — The National Desk (@TND) November 6, 2025

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt, δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης στο Οβάλ Γραφείο για τις χώρες με καθεστώς πλέον ευνοούμενου έθνους, ένας εκπρόσωπος μιας από τις εταιρίες λιποθύμησε. Η Ιατρική Μονάδα του Λευκού Οίκου έδρασε αμέσως και ο κύριος είναι καλά. Η συνέντευξη Τύπου θα συνεχιστεί σε λίγο».

Στην συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης συμμετείχαν πολλοί εκπρόσωποι των φαρμακευτικών εταιριών Novo Nordisk και Eli Lilly, οι οποίες συνεργάστηκαν με την κυβέρνηση για τη δημιουργία μιας συμφωνίας που θα κάνει τα GLP-1 πιο προσιτά.