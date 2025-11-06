Ειδήσεις | Διεθνή

Διευθυντής φαρμακευτικής κατέρρευσε στο Οβάλ Γραφείο μπροστά στον Τραμπ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Διευθυντής φαρμακευτικής κατέρρευσε στο Οβάλ Γραφείο μπροστά στον Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Αδιαθεσία αισθάνθηκε διευθυντής φαρμακευτικής και κατέρρευσε στο Οβάλ Γραφείο παρουσία του Αμερικανού προέδρου.

Απρόοπτο σημειώθηκε στο Οβάλ Γραφείο, στον Λευκό Οίκο, όταν ο διευθυντής φαρμακευτικής εταιρείας κατέρρευσε, την ώρα που μέλη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωναν μια νέα συμφωνία για φάρμακα απώλειας βάρους.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Independent, ο εκπρόσωπος μιας από τις φαρμακευτικές εταιρίες στεκόταν πίσω από τον πρόεδρο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ξαφνικά άρχιε να νιώθει αδιαθεσία και να καταρρέει.

Δημοσιογράφοι που ήταν παρόντες ανέφεραν ότι ο Δρ Μεχμέτ Οζ, διευθυντής των Κέντρων Medicare & Medicaid Services, βοήθησε τον διευθυντή να ξαπλώσει στο πάτωμα, αποτρέποντας τον από το να χτυπήσει. Καθώς οι δημοσιογράφοι απομακρύνθηκαν από το Οβάλ Γραφείο, τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου φρόντισαν τον άνδρα, σηκώνοντας τα πόδια του.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt, δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης στο Οβάλ Γραφείο για τις χώρες με καθεστώς πλέον ευνοούμενου έθνους, ένας εκπρόσωπος μιας από τις εταιρίες λιποθύμησε. Η Ιατρική Μονάδα του Λευκού Οίκου έδρασε αμέσως και ο κύριος είναι καλά. Η συνέντευξη Τύπου θα συνεχιστεί σε λίγο».

Στην συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης συμμετείχαν πολλοί εκπρόσωποι των φαρμακευτικών εταιριών Novo Nordisk και Eli Lilly, οι οποίες συνεργάστηκαν με την κυβέρνηση για τη δημιουργία μιας συμφωνίας που θα κάνει τα GLP-1 πιο προσιτά.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δημογραφικό: Οι μεσήλικες θα κυριαρχούν στις αγορές εργασίας του μέλλοντος - Υπό εξαφάνιση οι 30άρηδες

Μέτρα ΔΕΘ: Πώς οι νέοι θα κερδίσουν έως και δύο μισθούς - Ενδεικτικά παραδείγματα

Νικητές και χαμένοι δισεκατομμυριούχοι από τη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι

tags:
ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
Λευκός Οίκος
Φαρμακοβιομηχανία
Φάρμακα
Eli Lilly
Novo Nordisk
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider