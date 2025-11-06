Π. Μαρινάκης: Όταν κάποιοι δήμαρχοι ξηλώνουν πινακίδες, εμείς συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε τα σχολεία

«Ξέρετε, το ξήλωμα δεν είναι πολιτική και σίγουρα δεν συνιστά πρόοδο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Υπενθύμισε, δε, ότι το εν λόγω πρόγραμμα επεκτείνεται με επιπλέον 300 εκατομμύρια ευρώ από τις τράπεζες, συν τα 250 εκατομμύρια ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με αποτέλεσμα την αναβάθμιση επιπλέον 2500 σχολείων ανά τη χώρα, μετά την αναβάθμιση των 431 σχολείων.

Την πολιτική αναβάθμισης των δημόσιων σχολείων μέσω του προγράμματος «Μαριέτα Γιαννάκου» υπερασπίστηκε εκ νέου σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την ενέργεια του Δημάρχου Πατρέων να κατεβάσει πινακίδα έξω από σχολείο της πόλης, που είχε ανακαινιστεί στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος.

«Ξέρετε, το ξήλωμα δεν είναι πολιτική και σίγουρα δεν συνιστά πρόοδο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Υπενθύμισε, δε, ότι το εν λόγω πρόγραμμα επεκτείνεται με επιπλέον 300 εκατομμύρια ευρώ από τις τράπεζες, συν τα 250 εκατομμύρια ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με αποτέλεσμα την αναβάθμιση επιπλέον 2500 σχολείων ανά τη χώρα, μετά την αναβάθμιση των 431 σχολείων.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Ρε παιδιά, είμαστε με τα καλά μας; Ακούστε τι έγινε, πριν από λίγες ημέρες, στην Πάτρα. Πήγε ο δήμαρχος της πόλης να κατεβάσει την πινακίδα έξω από ένα σχολείο που είχε ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Αντί να πει μπράβο, που αρκετά σχολεία και στη δική του πόλη και σε όλη την Ελλάδα αλλάζουν όψη, αντί να διεκδικήσει περισσότερα χρήματα για να ανακαινιστούν ακόμη παραπάνω σχολεία, δεν του άρεσε η πινακίδα γιατί οι «κακές τράπεζες» έδωσαν λεφτά για την ανακαίνιση των σχολείων.

Ξέρετε, το ξήλωμα δεν είναι πολιτική και σίγουρα δεν συνιστά πρόοδο.

Αλλά, ας «εκμεταλλευτούμε» άλλη μία παράλογη εικόνα την οποία είδαμε από έναν δήμαρχο, λόγω των ιδεοληψιών εκείνου και του χώρου του, για να δούμε λίγο την ουσία.

Τι είναι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»; Με το πρόγραμμα αυτό ανακαινίζονται και αναβαθμίζονται 431 σχολεία σε 245 δήμους της χώρας.

Μέχρι τώρα, οι τράπεζες έχουν συνεισφέρει για ένα μέρος αυτού του προγράμματος με 100 εκατομμύρια ευρώ.

Το πρόγραμμα, πλέον, επεκτείνεται με επιπλέον 300 εκατομμύρια ευρώτων τραπεζών, συν 250 εκατομμύρια ευρώ από το Κράτος, από το «Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων». Με τα λεφτά αυτά, μετά τα 431 σχολεία που αναβαθμίζονται, θα ανακαινιστούν επιπλέον 2.500 σχολεία σε όλη τη χώρα.

Με λίγα λόγια, πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν στα σχολεία μας. Γίνονται βελτιώσεις για την προσβασιμότητα, σύγχρονες υποδομές για άτομα με αναπηρία, αναβάθμιση αύλειων και αθλητικών χώρων, αποκατάσταση ζημιών και ανακαίνιση στις τουαλέτες των σχολείων και συνολικά εργασίες συντήρησης και αισθητικής αναβάθμισης.

Με λίγα λόγια, όταν κάποιοι δήμαρχοι ξηλώνουν πινακίδες, εμείς συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε τα σχολεία. Γιατί αυτό αξίζει κάθε μαθητής, κάθε καθηγητής και κάθε γονιός σε αυτή τη χώρα».