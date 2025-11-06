Άλμα 12,6% για τα EBITDA της Euronext στο γ' τρίμηνο - Η αναφορά Μπουζνά στην ΕΧΑΕ

Tο έκτο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας ανάπτυξής της πέτυχε η Euronext.

Tο έκτο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας ανάπτυξής της πέτυχε η Euronext, με τα έσοδα του τρίτου τριμήνου του 2025 να αυξάνονται κατά +10,6% στα 438,1 εκατ. ευρώ, με τον Στεφάν Μπουζνά να αναφέρεται και στην Ελλάδα. Τα έσοδα που δεν σχετίζονται με τον όγκο συναλλαγών αντιπροσώπευαν το 60% του συνολικού τζίρου ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 276,7 εκατ. ευρώ (+12,6%) και το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA ήταν 63,2% (+1,2 μονάδες).

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 169,0 εκατ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) σε 1,68 ευρώ. Παράλληλα, θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών έως 250 εκατ. ευρώ στις 18 Νοεμβρίου 2025 που θα ολοκληρωθεί το αργότερο στις 31 Μαρτίου 2026, χάρη στην ταχεία πορεία απομόχλευσης. «Καταδεικνύει την προληπτική προσέγγιση της Euronext στην κατανομή κεφαλαίων και την ισχυρή εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου» τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, η Euronext κατέγραψε σταθερά έσοδα και κέρδη ύψους 438,1 εκατ. ευρώ, χάρη στην οργανική ανάπτυξη και τις εξαγορές. Αυτό σηματοδοτεί το έκτο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας αύξησης των εσόδων μας. Καθ' όλη τη διάρκεια του τριμήνου, συνεχίσαμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη και διατηρήσαμε αυστηρή πειθαρχία κόστους στα επαναλαμβανόμενα έξοδα. Τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA έφτασαν σχεδόν τα 280 εκατομμύρια ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας σημαντική αύξηση +12,6% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024» τόνισε ο Στεφάν Μπουζνά, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext.

«Όλες οι ομάδες της Euronext είναι πλήρως αφοσιωμένες στην επίτευξη των στόχων του στρατηγικού σχεδίου Innovate for Growth 2027 και οι αλληλεπιδράσεις με όλους τους πελάτες και τους συνεργάτες μας συνεχίζονται για την επίτευξη αυτών των στόχων. Η συνεχιζόμενη επιτυχία του Euronext έχει αναγνωριστεί από τους επενδυτές μας και έχει οδηγήσει στην ένταξη στον CAC 40, τον γαλλικό δείκτη, παρέχοντας πρόσθετη ρευστότητα στη μετοχή μας» πρόσθεσε ο CEO.

«Συνεχίζουμε να αξιοποιούμε κεφάλαια με πειθαρχημένο τρόπο, αξιοποιώντας την ισχυρή οικονομική μας θέση. Η προσφορά μας για την ΕΧΑΕ καταδεικνύει μια μοναδική ευκαιρία για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της ελκυστικότητας των ελληνικών αγορών διεθνώς, δημιουργώντας αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα σε ολόκληρο τον Όμιλο» κατέληξε.