Συνάντηση Δήμα με τον Αναπληρωτή ΥΠΕΞ των ΗΠΑ

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έδωσε ιδιαίτερη έμφαση, επίσης, στις δυνατότητες διεύρυνσης της συνεργασίας των δύο χωρών στην έρευνα και την καινοτομία, με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στους τομείς αρμοδιότητας.

Συνάντηση εργασίας είχε, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Michael Rigas.

Στο πλαίσιο της συνάντησης τέθηκαν ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και ο κ. Δήμας επεσήμανε στον κ. Rigas τον καθοριστικό ρόλο της Ελλάδας στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Διαδρόμου Μεταφορών «Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου» (ΒΒΑ Corridor), σε συνδυασμό με την ανάδειξη της Αλεξανδρούπολης ως στρατηγικού κόμβου διατροπικών μεταφορών, υψηλής γεωπολιτικής αξίας.

Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στο πεδίο των υποδομών και μεταφορών.