ΥΠΕΘΑ: Διπλασιάζεται στα 500 ευρώ η οικονομική ενίσχυση των συνταξιοδοτούμενων θυμάτων πολέμου

Η απόφαση θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025 και αφορά τους 1.725 δικαιούχους του Ταμείου Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου.

Με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, αναπροσαρμόζεται η οικονομική ενίσχυση των συνταξιοδοτούμενων θυμάτων πολέμου σε πεντακόσια (500) ευρώ ανά δικαιούχο από 250 ευρώ που ανερχόταν μέχρι σήμερα.

O υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης ανάφερε: «Η Πολιτεία οφείλει να αποδεικνύει έμπρακτα τον σεβασμό, τη στήριξη και την ευγνωμοσύνη της προς όσους πλήρωσαν το βαρύτερο τίμημα και υπέστησαν τις συνέπειες του πολέμου, υπερασπιζόμενοι την πατρίδα».

«Μικρό δείγμα αυτού είναι ο διπλασιασμός των παροχών που χορηγεί το Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου στα μέλη του» πρόσθεσε.

«Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην ενίσχυση της κοινωνικής μέριμνας και στη στήριξη όλων όσοι προσέφεραν και υπηρέτησαν την πατρίδα με αυταπάρνηση» κατέληξε ο κ. Δαβάκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ