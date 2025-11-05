«Χρυσός» ο freddo espresso στην Ελλάδα - Πού καταγράφονται οι χαμηλότερες τιμές καφέ

Ο φρέντο καπουτσίνο παραμένει, όπως και το 2024 ο πιο ακριβός καφές στις περισσότερες περιοχές, ενώ ο ελληνικός εξακολουθεί να είναι ο φθηνότερος.

Οι Έλληνες είναι γνωστοί λάτρεις του καφέ, σε σημείο που... δεν ζούμε χωρίς αυτόν. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει τη μικρή συνήθεια είτε να παραγγέλνει τον πρωινό καφέ του από πλατφόρμες delivery είτε να τον παραλαμβάνει από κάποια καφετέρια.

Παρόλα αυτά, η άνοδος των τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και οι ολοένα αυξανόμενες τιμές των κόκκων καφέ από χώρες-παραγωγούς όπως η Βραζιλία και η Κολομβία, έχουν επηρεάσει και το κόστος αυτής της μικρής απόλαυσης.

Σύμφωνα με την Pricefox, η οποία διεξήγαγε έρευνα σύγκρισης τιμών καφέ στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, με πραγματικές τιμές από γνωστή πλατφόρμα delivery, τη φετινή χρονιά οι καταναλωτές είδαν το κόστος του αγαπημένου τους ροφήματος να παίρνει την ανιούσα. Η σύγκριση έγινε ανάμεσα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Βόλο και Ηράκλειο Κρήτης.

Στον «θεό» οι τιμές του φρέντο καπουτσίνο και φρέντο εσπρέσο

Ο φρέντο καπουτσίνο παραμένει, όπως και το 2024, ο πιο ακριβός καφές στις περισσότερες περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, οι υψηλότερες τιμές delivery σημειώθηκαν στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου αγγίζει μέχρι και τα 3,30 ευρώ, και στην Αθήνα, έως και 3,20 ευρώ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πάτρα, στα 3 ευρώ, ενώ ακολουθούν η Θεσσαλονίκη και η Λάρισα με κόστος 2,80 ευρώ. Τον πιο φθηνό φρέντο καπουτσίνο θα τον βρει κανείς στο Βόλο, στα 2,70 ευρώ.

Ο φρέντο εσπρέσο, από την άλλη, ο καφές-«σήμα κατατεθέν» της Ελλάδας, είδε εξίσου τις τιμές του να σημειώνουν άνοδο κατά τη διάρκεια του 2025. Ειδικότερα, η Αθήνα και το Ηράκλειο Κρήτης κατέχουν «πανηγυρικά» την πρώτη θέση, καθώς οι τιμές για το συγκεκριμένο ρόφημα μπορεί να αγγίξουν έως και τα 2,90 ευρώ στις συγκεκριμένες πόλεις.

Ακολουθεί η Λάρισα, όπου ο φρέντο εσπρέσο φτάνει μέχρι και τα 2,80 ευρώ, και η Πάτρα, στα 2,70 ευρώ, ενώ στις χαμηλότερες θέσεις «προσγειώνεται» η Θεσσαλονίκη και ο Βόλος, όπου χρεώνεται -το μέγιστο- 2,50 ευρώ.

«Φαρμάκι» ο ελληνικός - Παραμένει ο πιο φθηνός

Ο ελληνικός καφές, που κάποτε ήταν ο καφές των φτωχών ανθρώπων, έχει δει εξίσου τις τιμές του να ανεβαίνουν κατακόρυφα. Στις περισσότερες πόλεις το κόστος για έναν διπλό ελληνικό κυμαίνεται από τα 2,10 ευρώ έως τα 2,50 ευρώ (μέγιστη τιμή). Τη μεγαλύτερη διαφορά τη συναντάμε μεταξύ Βόλου (2€) και Αθήνας (3€), όπου ο ελληνικός χρεώνεται μέχρι και +1 ευρώ.

Παρόλα αυτά, παραμένει ακόμη ο πιο φθηνός καφές ανάμεσα σε άλλα είδη, με τη μέση -χαμηλή- τιμή στις έξι πόλεις να κυμαίνεται γύρω από το 1,50 ευρώ, ενώ τη χαμηλότερη τη βλέπουμε στην Πάτρα, όπου ένας ελληνικός (μονός) μπορεί να χρεώνεται 1,20 ευρώ.

Πάνε οι «καλές εποχές» του φραπέ

Ο φραπές, ο καφές του εργάτη και του φοιτητή, που κάποτε οι τιμές του κυμαίνονταν κάτω του ενός ευρώ, έχει δει τις (μέγιστες που μπορεί να συναντήσουμε) τιμές του φέτος να «εκτινάσσονται» και να αγγίζουν αυτές του φρέντο εσπρέσο. Παρόλα αυτά, οι χαμηλότερες τιμές του βρίσκονται, στις περισσότερες πόλεις, στο 1,70-1,80 ευρώ, ενώ τον πιο φθηνό φραπέ μπορεί να τον πιει κανείς στο Βόλο, στα 1,60 ευρώ.

Ποια είναι η πιο φθηνή πόλη για καφέ

Συμπερασματικά, ο Βόλος προσφέρει προσιτές επιλογές σχεδόν για κάθε καφέ, με τις αυξήσεις να είναι ήπιες και τα φρέντο να παραμένουν σχετικά προσιτά σε σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις. Αντιθέτως, η Κρήτη παραμένει η πιο ακριβή περιοχή συνολικά, με τα φρέντο να είναι ιδιαίτερα ακριβά και τις υψηλότερες τιμές να ανεβαίνουν έντονα.

Στην Αθήνα οι τιμές ανέβηκαν σχεδόν σε όλα τα είδη. Συνολικά στην πρωτεύουσα, ο πιο οικονομικός καφές παραμένει ο εσπρέσο στα 1,10 ευρώ, ενώ ο φρέντο καπουτσίνο φτάνει μέχρι 3,20 ευρώ, κρατώντας τον τίτλο του « πιο ακριβού» στην περιοχή. Τα φρέντο, παραμένουν σταθερά τα ακριβότερα. Αν θες κρύο καφέ, πληρώνεις λίγο παραπάνω.

Ο φθηνότερος καφές στη συμπρωτεύουσα είναι ο ελληνικός στα 1,40 ευρώ, ενώ ακριβότερος ο φρέντο καπουτσίνο 2,80 ευρώ. Οι τιμές στη Θεσσαλονίκη παραμένουν σταθερές αλλά βλέπουμε και πτώσεις στα ακριβότερα είδη. Οι χαμηλότερες τιμές ανέβηκαν ελαφρώς, ενώ οι υψηλότερες σε μερικά είδη υποχώρησαν.

Παρά την αύξηση στις υψηλές τιμές, η Πάτρα παραμένει στις φθηνότερες πόλεις. Τα φρέντο είναι πιο προσιτά και ο εσπρέσο της πόλης είναι ο πιο φθηνός στην Ελλάδα. Τέλος, η Λάρισα διατηρεί σταθερή εικόνα τιμών, με μικρές αυξήσεις, προσφέροντας ελεγχόμενες διαφορές ανά καφέ.