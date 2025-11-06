Tax & Labour | Εργασιακά

Πυροσβεστική: Προκήρυξη διαγωνισμού για πρόσληψη 45 Πλοηγών Κυβερνητών και Πλοηγών Μηχανικών

Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα τοποθετηθούν στην Υπηρεσία Πλωτών Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος και σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λιμένων ανά την Ελληνική Επικράτεια.

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη ιδιωτών στο Πυροσβεστικό Σώμα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των υπηρεσιών πλωτών μέσων και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Σώματος σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Συγκεκριμένα, προκηρύσσεται η κατάταξη:

  • 15 ιδιωτών ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Πλοηγών Κυβερνητών με το βαθμό του Υποπυραγού,
  • 10 ιδιωτών ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Πλοηγών Μηχανικών με το βαθμό του Υποπυραγού, και
  • 20 ιδιωτών ως Υπαξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας Πλοηγών Μηχανικών με το βαθμό του Αρχιπυροσβέστη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το περιεχόμενο της προκήρυξης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος: https://bit.ly/43Qdh4P

