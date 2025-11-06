Στους μεγαλύτερους κερδισμένους οι νέοι, ειδικά οι εργαζόμενοι και όσοι έχουν αποκτήσει τουλάχιστον ένα παιδί.

Σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις θα δουν από τον Ιανουάριο εκατ. μισθωτοί και συνταξιούχοι, καθώς η Βουλή θα ψηφίσει αύριο Παρασκευή τη φορολογική μεταρρύθμιση που εξαγγέλθηκε στη φετινή ΔΕΘ, η οποία περιλαμβάνει μειώσεις συντελεστών για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Στους μεγαλύτερους κερδισμένους ωστόσο περιλαμβάνονται οι νέοι, ειδικά οι εργαζόμενοι και όσοι έχουν αποκτήσει τουλάχιστον ένα παιδί, καθώς η αναθεωρημένη κλίμακα, συν τις πρόσθετες μειώσεις φόρου ανάλογα με τον αριθμό των ανήλικων τέκνων, οδηγούν σε ουσιαστική ελάφρυνση των φορολογικών υποχρεώσεων.

Για νέους έως 25 ετών, οι συντελεστές για εισόδημα έως 20.000 μηδενίζονται. Αυτό σημαίνει ότι όσοι εντάχθηκαν σχετικά νωρίς στην αγορά εργασίας, όπως οι περισσότεροι απόφοιτοι τεχνικής εκπαίδευσης και οι εργαζόμενοι φοιτητές, θα έχουν μηδενική φορολογική επιβάρυνση στο σύνολο ή σε μεγάλο μέρος των αποδοχών τους. Ειδική μέριμνα υπάρχει και για την ηλικιακή ομάδα 26 έως 30 ετών, καθώς εισοδήματα έως 20.000 ευρώ θα φορολογούνται με τον εισαγωγικό συντελεστή 9%.

Καθ’ αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί ουσιαστικά το καθαρό εισόδημα των απασχολούμενων νέων. Για εργαζόμενους έως 25 ετών το όφελος ισοδυναμεί σχεδόν με δύο μισθούς, καθώς η μείωση φόρου κυμαίνεται από 343 ευρώ (για άτομα με το ελάχιστο εισόδημα, 10.000 - 11.000 ευρώ) έως 2.483 ευρώ (για όσους βρίσκονται στο ανώτερο «σκαλοπάτι» και κερδίζουν 19.000 - 20.000 ευρώ). Για μισθωτούς μεταξύ 26 και 30 ετών η φοροελάφρυνση μπορεί να ανέλθει στα 1.300 ευρώ.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

Νέος 25 ετών που εργάζεται στο χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1250 ευρώ το μήνα, θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν δύο μισθούς

Ένας νέος ελεύθερος επαγγελματίας 30 ετών, χωρίς τέκνα, που έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή σχεδόν ένα καθαρό μισθό

Ακόμα μεγαλύτερα είναι τα κέρδη για νεαρά ζευγάρια που έχουν παιδιά, καθώς κάθε γονιός ξεχωριστά θα έχει πρόσθετο όφελος από τη μείωση συντελεστών στα εισοδήματα και πέραν των 20.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, για το κλιμάκιο 20.000 - 30.000 ευρώ ο νέος συντελεστής είναι 26%, οριζόντια μειωμένος κατά δύο μονάδες σε σύγκριση με το 28% που ισχύει σήμερα. Αν το ζευγάρι έχει ένα παιδί, ο συντελεστής υποχωρεί στο 24%, εάν έχει δύο παιδιά μειώνεται περαιτέρω στο 22%, ενώ για ενα τρίτεκνο νοικοκυριό «κατρακυλά» στο 20%.

Για παράδειγμα, νέο ζευγάρι με ένα παιδί, όπου ένας γονιός έχει εισόδημα μεταξύ 24.000 και 25.000 ευρώ και οι αποδοχές του δεύτερου κυμαίνονται μεταξύ 21.000 και 22.000 ευρώ, θα έχει όφελος 1.080 ευρώ (μείωση φόρου 600 ευρώ για τον πρώτο γονιό συν 480 για τον δεύτερο). Σε περίπτωση που μιλάμε για δίτεκνο νοικοκυριό, το κέρδος αυξάνεται στα 1.620 ευρώ (900 συν 720 ευρώ).

Νέοι που κατοικούν σε μικρούς οικισμούς της περιφέρειας, με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, θα δουν επίσης τον ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους να μειώνεται κατά 50% το 2026, ενώ από το 2027 θα απαλλαγούν τελείως. Αυτό αποτελεί ισχυρό κίνητρο και για την εγκατάσταση νέων και νεαρών ζευγαριών σε κωμοπόλεις και χωριά ανά την Ελλάδα, συμβάλλοντας στην αποκέντρωση και στην αναζωογόνηση της επαρχίας.