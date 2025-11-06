Αντίρροπες δυνάμεις στο ταμπλό του ΧΑ - Χάθηκαν εκ νέου οι 2.000 μονάδες

Με άξονα το επίπεδο των 2.000 μονάδων κινήθηκε σε μία ακόμα συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης. Αυξημένη μεταβλητότητα στις τράπεζες, σε Viohalco, Τιτάν και Cenergy τα «ηνία» της ανόδου στη σύνθεση του FTSE Large Cap.

Με άξονα το επίπεδο των 2.000 μονάδων κινήθηκε σε μία ακόμα συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών, χωρίς αυτή τη φορά να καταφέρει να κλείσει πάνω από το συγκεκριμένο ψυχολογικό όριο.

Η αναθεώρηση των δεικτών MSCI, οι ανακοινώσεις εγχώριων αποτελεσμάτων, οι ενεργειακές εξελίξεις, αλλά και οι απώλειες των μεγάλων ευρωπαϊκών δεικτών που σε Φρανκφούρτη και Παρίσι έφτασαν ή ξεπέρασαν το 1%, οδήγησαν σε ένα… πολυτασικό ταμπλό, όπου μεμονωμένοι τίτλοι κατέγραψαν σημαντική άνοδο, παρά το γεγονός ότι ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε πτωτικά σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Πιέσεις σε δεικτοβαρείς τίτλους, μεταξύ των οποίων και τραπεζικοί, έφεραν από νωρίς τον Γενικό Δείκτη κάτω από τις 2.000 μονάδες, ένα επίπεδο που έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα και δοκιμάστηκε και σήμερα. Ενδεικτικά, στη διάρκεια της συνεδρίασης ο ΓΔ άλλαξε πλευρά εκατέρωθεν των 2.000 μονάδων εννέα φορές, με το εύρος της διακύμανσής του να μην ξεπερνά τις 16 μονάδες.

Ενδεικτικό επίσης των αντίρροπων δυνάμεων που διαμορφώθηκαν το γεγονός ότι στην «κορυφή» των κερδών του FTSE Large Cap βρέθηκαν τρεις τίτλοι με κέρδη από 3,24% έως 5,09%, ενώ στον αντίποδα οι τρεις μετοχές που δέχθηκαν τις μεγαλύτερες πιέσεις υποχώρησαν από 5,87% έως 2,15%. Απολύτως ξεκάθαρη η επιρροή της αναθεώρησης του MSCI στις μετοχές των Viohalco, Cenergy και Metlen, με την τελευταία να έχει ανακοινώσει αποτελέσματα εννεαμήνου πριν το άνοιγμα, όπως ανακοίνωσε και η ΕΤΕ, ενώ ενδιαφέρον προσέλκυσε και ο τίτλος της Τιτάν με φόντο τα αποτελέσματα γ' τριμήνου και το υπό συζήτηση deal στη Γαλλία. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε ασφαλώς και η είσοδος της ExxonMobil στο μπλοκ 2 στο Ιόνιο, μετά από συμφωνία με τις Energean και Helleniq Energy, με τη μετοχή της τελευταίας να αντιδρά ανοδικά.

Για τον Γενικό Δείκτη οι συναλλαγές έκλεισαν στις 1.998,38 μονάδες με απώλειες 0,80%, με το χαμηλό ημέρας στις 1.993,25 μονάδες.

Μόνιμα πτωτικά κινήθηκε και ο τραπεζικός δείκτης, που ανέκαμψε μερικώς από ενδοσυνεδριακές απώλειες 1,5% για να ολοκληρώσει τελικά με πτώση 1,05% στις 2.233,39 μονάδες. Στη σύνθεσή του με θετικό πρόσημο έκλεισαν μόνο η Alpha Bank, με εντυπωσιακή διακύμανση από το -1,98% έως το +1,42%, και η Eurobank που από το -1,1% βρέθηκε να ενισχύεται έως και 1,43%.

Στο σύνολο του ταμπλό 43 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 67 υποχώρησαν και 41 διατηρήθηκαν αμετάβλητες. Ο τζίρος ενισχυμένος, καθώς διαμορφώθηκε σε 282,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €25,99 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

«Μοιρασμένος» ο FTSE Large Cap

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, η Viohalco ενισχύθηκε 5,09% στα €9,29, ο τίτλος της Τιτάν 3,69% στα €40,75, η Cenergy 3,24% στα €15,28, και η Helleniq Energy 1,62% στα €7,83. Με κέρδη άνω του 1% έκλεισαν επίσης οι Alpha Bank (+1,40%) και ΕΥΔΑΠ (+1,20%) στα €3,48 και €6,77 αντίστοιχα.

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν επίσης οι μετοχές των Jumbo (+0,88%), ElvalHalcor (+0,76%), Eurobank (+0,75%) και Aegean (+0,74%). Χωρίς μεταβολή στα €15,95 έκλεισε η ΔΕΗ, όπως και η Τρ. Πειραιώς στα €6,79.

Στον αντίποδα, η Metlen υποχώρησε 5,87% στα €43,00, η ΕΤΕ 4,40% στα €12,60, η Optima 2,15% στα €7,74 και ο τίτλος του ΔΑΑ 1,35% στα €9,86. Με απώλειες άνω του 1% έκλεισαν και οι Τρ. Κύπρου (-1,26%) και ΟΠΑΠ (-1,08%) στα €7,84 και €17,33 αντίστοιχα.

Με απώλειες που δεν ξεπέρασαν το 1% ολοκλήρωσαν οι Motor Oil (-0,98%), Coca-Cola HBC (-0,95%), Aktor (-0,94%), Lamda Development (-0,82%), ΟΤΕ (-0,55%), Σαράντης (-0,48%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,26%).