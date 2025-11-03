Κέρδη στη Wall Street στην πρεμιέρα του Νοεμβρίου με ώθηση από τις tech μετοχές

Ο Nasdaq δέχεται ώθηση από την άνοδο που σημειώνουν οι γίγαντες του τεχνολογικού κλάδου: Nvidia (+2,8%), Micron Technology (+4,5%), AMD (+0,4%), Meta (+0,8%), Palantir (+2,2%), VanEck Semiconductor ETF (+1,1%).

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι δείκτες της Wall Street την πρώτη συνεδρίαση του Νοεμβρίου, με εξαίρεση τον Dow Jones που σημειώνει απώλειες, καθώς το "aftermath" από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πληθώρας τεχνολογικών κολοσσών συνεχίζει να ενισχύει -από την Παρασκευή- το επενδυτικό ηθικό.

Ειδικότερα, ο Dow Jones χάνει 0,41% στις 47.368 μονάδες, ενώ ο S&P 500 προσθέτει 0,06% στις 6.843 μονάδες. Ο Nasdaq κερδίζει 0,60% στις 23.867 μονάδες, παίρνοντας ώθηση από την άνοδο που σημειώνουν οι γίγαντες του τεχνολογικού κλάδου: Nvidia (+2,8%), Micron Technology (+4,5%), AMD (+0,4%), Meta (+0,8%), Palantir (+2,2%), VanEck Semiconductor ETF (+1,1%).

H τελευταία συνεδρίαση του Οκτωβρίου στη Wall Street την Παρασκευή ολοκληρώθηκε με κέρδη, καθώς το επενδυτικό ηθικό ενισχύθηκε από τα εταιρικά αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν όλο το μήνα, ιδίως των κολοσσών του τεχνολογικού κλάδου. Ειδικότερα, ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,17%, ενώ ο S&P 500 πρόσθεσε 0,41%. Ο Nasdaq κέρδισε 0,77%. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 κέρδισε 0,7%, ο Nasdaq ενισχύθηκε 2,2% και ο Dow Jones κατέγραψε κέρδη 0,8%.

Τον Οκτώβριο, έναν μήνα που «είδε» μερικές από τις μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειες στην ιστορία του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, ο S&P 500 πρόσθεσε 2,3%, ο Nasdaq κατέγραψε άλμα 4,7%, σημειώνοντας την έβδομη συνεχόμενη μηνιαία άνοδό του, το μεγαλύτερο σερί από τον Μάιο του 2017, και ο Dow Jones ενισχύθηκε 2,5%. Ο βιομηχανικός δείκτης κατέγραψε επίσης τον έκτο συνεχόμενο θετικό μήνα του, για πρώτη φορά από το 2018.

Πάνω από 300 εισηγμένες εταιρείες στον S&P 500 έχουν δημοσιεύσει τα αποτελέσματα γ' τριμήνου μέχρι στιγμής. Από αυτές, πάνω από το 80% ξεπέρασε τις προσδοκίες, σύμφωνα με την FactSet.

Στο ταμπλό, η αυστραλιανή IREN, ιδιοκτήτης και διαχειριστής data center καταγράφει άλμα 18,6% αφότου υπέγραψε πενταετή συμφωνία ύψους σχεδόν 9,7 δισ. δολ. με τη Microsoft για την αγορά χωρητικότητας cloud ΑΙ. Η κίνηση αυτή είναι η τελευταία προσπάθεια της Microsoft να ενισχύσει την τεχνητή νοημοσύνη και την υποδομή data center, αφού μέσω αυτής θα αποκτήσει πρόσβαση στους επεξεργαστές GB300 της Nvidia στο Τέξας. Η μετοχή της Microsoft κερδίζει 1,2%.

Μένοντας στα της Microsoft, η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να επιτρέψει στον τεχνολογικό γίγαντα να στείλει τα τελευταία τσιπ Nvidia στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για πρώτη φορά, ανοίγοντας το δρόμο για την Microsoft να επεκτείνει την πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων επένδυσή της στον Κόλπο. Η Μέση Ανατολή έχει μετατραπεί σε ένα κρίσιμο πεδίο μάχης στη μάχη της Ουάσινγκτον με το Πεκίνο για το ποιος θα κυριαρχήσει στον κρίσιμο κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

Κέρδη 4,4% σημειώνει η μετοχή της Amazon μετά την υπογραφή συμφωνίας ύψους 38 δισ. δολαρίων για να καλύψει ένα μέρος της ολοένα και περισσότερο αυξανόμενης υπολογιστικής χωρητικότητας με την OpenAI. Συγκεκριμένα, η AWS θα παρέχει στον κατασκευαστή του ChatGPT πρόσβαση σε εκατοντάδες χιλιάδες μονάδες επεξεργασίας γραφικών της Nvidia Corp. στο πλαίσιο μιας επταετούς συμφωνίας, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες την Δευτέρα.

Επιπλέον, σε συμφωνία ύψους 40 δισ. δολαρίων ώστε να αγοράσει την Kenvue προχώρησε η Kimberly-Clark, η οποία κατέχει στο χαρτοφυλάκιό της τις μάρκες Kleenex και Huggies. Οι κάτοχοι της Kenvue θα λάβουν 3,50 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά και 0,14625 μετοχές Kimberly-Clark ανά μετοχή της Kenvue, σύμφωνα με ανακοίνωση τη Δευτέρα, έναντι συνολικού τιμήματος 21,01 δολαρίων ανά μετοχή με βάση την τιμή κλεισίματος του τίτλου την Παρασκευή (στα 14,37 δολάρια). Το deal έχει enterprise value περίπου 48,7 δισ. δολαρίων. Η μετοχή της Kenvue «εκτοξεύεται» κατά σχεδόν 27% ενώ η Kimberly-Clark «καταρρέει» κτά 12,4%.

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ και διοικητής της Fed, Στίβεν Μίραν δήλωσε πως η νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ παραμένει περιοριστική, υπογραμμίζοντας πως θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις μεγάλες μειώσεις των επιτοκίων. «Οι κινήσεις της Fed είναι υπερβολικά περιοριστικές, η ουδέτερη πολιτική απέχει αρκετά από την τρέχουσα (πολιτική)», δήλωσε ο Μίραν τη Δευτέρα σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television.

Οι επενδυτές αναμένουν αυτή την εβδομάδα τα αποτελέσματα από πάνω από 100 εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Palantir και AMD, που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.