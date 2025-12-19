Πολιτική | Ελλάδα

Περιοδεία του Σωκράτη Φάμελλου στη Θεσσαλονίκη

Περιοδεία του Σωκράτη Φάμελλου στη Θεσσαλονίκη
Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί το τριήμερο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Το πρόγραμμα του Σωκράτη Φάμελλου έχει ως εξής:

Σάββατο 20/12:

  • 12:00 - Περιοδεία στην αγορά της Θεσσαλονίκης. (Η περιοδεία θα ξεκινήσει από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θεσσαλονίκης, Εγνατίας 76)

Δευτέρα 22/12

  • 11:30 - Επίσκεψη στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της οργάνωσης «'Αρσις» - (Πλάτωνος 4-6, Περαία).
  • 12:30 - Επίσκεψη στον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος - (Ροδοπόλεως 5, Καλαμαριά).
  • 14:00 - Επίσκεψη στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορ. Ελλάδας «Λάμψη» - (Κλεάνθους 5 & Παπαναστασίου, Θεσσαλονίκη).

Σωκράτης Φάμελλος
ΣΥΡΙΖΑ
Θεσσαλονίκη
