Δεύτερη εβδομάδα απωλειών για το πετρέλαιο

Τα Brent κέρδισε 1,2%, στα 60,53 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate ενισχύθηκε 1,2%, στα 56,80 δολάρια. Τόσο το Brent όσο και το WTI μέτρησαν εβδομαδιαίες απώλειες 1% αυτή την εβδομάδα.

Στα «κόκκινα»... βάφτηκε για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα το πετρέλαιο ενώ οι τιμές του «μαύρου χρυσού» σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή λόγω πιθανών διαταραχών από τον αποκλεισμό των βενεζουελανών δεξαμενόπλοιων από τις ΗΠΑ, καθώς η αγορά περιμένει νέα σχετικά με μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας και αποφάσεις για τα επιτόκια από τις κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο.

Τόσο το Brent όσο και το WTI μέτρησαν εβδομαδιαίες απώλειες 1% αυτή την εβδομάδα, μετρά από κατρακύλα 4% την περασμένη εβδομάδα για τους δύο κρίσιμους δείκτες αναφοράς.

Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει τον τερματισμό της πιο θανατηφόρας σύγκρουσης στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ευθύνη πέφτει στην Ουκρανία και τις Βρυξέλλες να κάνουν το επόμενο βήμα προς την ειρήνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Παρασκευή σε δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ δεν ανησυχούν για μια κλιμάκωση με τη Ρωσία όσον αφορά τη Βενεζουέλα, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ενισχύει τις στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική.

Οι ηγέτες της ΕΕ αποφάσισαν την Παρασκευή να δανείσουν 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία για να χρηματοδοτήσει την άμυνά της έναντι της Ρωσίας για τα επόμενα δύο χρόνια, αντί να χρησιμοποιήσουν ένα πρωτοφανές σχέδιο χρηματοδότησης του Κιέβου με ρωσικά παγωμένα assets. Ο Πούτιν δεν προσέφερε κανέναν συμβιβασμό την Παρασκευή σχετικά με τους όρους του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και κατηγόρησε την Γηραιά Ήπειρο ότι επιχειρεί «ληστεία» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Tαυτόχρονα, η Ουκρανία έπληξε για πρώτη φορά ένα ρωσικό πετρελαιοφόρο «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο με drones, αντανακλώντας την αυξανόμενη ένταση των επιθέσεων του Κιέβου. «Το (πετρελαϊκό) σύμπλεγμα καταγράφει μικρά κέρδη καθώς αναμένει περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουκρανίας/Ρωσίας, καθώς και νέα πρωτοσέλιδα από τη Βενεζουέλα σχετικά με τον αντίκτυπο του αποκλεισμού δεξαμενόπλοιων από Τραμπ», ανέφεραν αναλυτές της Ritterbusch and Associates.