Συμφωνία Samsung - Tesla για την προμήθεια μπαταριών ESS αξίας 2,11 δισ. δολαρίων

Σε συμφωνία κατέληξε ο νοτιοκορεατικός τεχνολογικός κολοσσός Samsung με την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Tesla για την προμήθεια μπαταριών ESS (Energy Storage System), αξίας άνω των 3 τρισ. γουόν (2,11 δισ. δολαρίων), για τρία χρόνια, σύμφωνα με δημοσίευμα της Korea Economic Daily.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η εφημερίδα επικαλέστηκε ανώνυμη πηγή από τον κλάδο των μπαταριών. Εκπρόσωποι της Samsung δήλωσαν πως δεν έχει αποφασιστεί ακόμα τίποτα, ενώ δεν υπήρξε μέχρι ώρας κάποια ανακοίνωση από την Tesla.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Samsung ανακοίνωσε μεγάλη συμφωνία με την Nvidia για την προμήθεια των τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (HBM) επόμενης γενιάς, ή HBM4, καθώς η εταιρεία αγωνίζεται να «προλάβει» τους ανταγωνιστές της στην «κούρσα» των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, ο κορεατικός τεχνολογικός γίγαντας ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να αγοράσει και να εγκαταστήσει ένα σύμπλεγμα 50.000 μονάδων γραφικών επεξεργασίας (GPU) της Nvidia, προκειμένου να δημιουργήσει ένα υπερσύγχρονο «AI Megafactory» στη χώρα και να βελτιώσει την παραγωγή των τσιπ της για κινητές συσκευές και ρομπότ.

Ακόμη δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με το πότε θα παραλάβουν τα τσιπ ή πότε θα κατασκευαστεί η εγκατάσταση.