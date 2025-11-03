Αλλάζει χέρια η Kenvue με mega deal 40 δισ. δολαρίων

Το deal έχει enterprise value περίπου 48,7 δισ. δολαρίων. Πώς θα διαμοιραστούν τα ποσοστά.

Σε συμφωνία ύψους 40 δισ. δολαρίων ώστε να αγοράσει την Kenvue, που υπό την ομπρέλα της τελούν brands όπως η Tylenol, το στοματικό διάλυμα Listerine, η λοσιόν Neutrogena, το φάρμακο για την αλλεργία Benadryl και τα προϊόντα περιποίησης τραυμάτων Band-Aid προχώρησε η Kimberly-Clark, η οποία κατέχει στο χαρτοφυλάκιό της τις μάρκες Kleenex και Huggies.

Οι κάτοχοι της Kenvue θα λάβουν 3,50 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά και 0,14625 μετοχές Kimberly-Clark ανά μετοχή της Kenvue, σύμφωνα με ανακοίνωση τη Δευτέρα, έναντι συνολικού τιμήματος 21,01 δολαρίων ανά μετοχή με βάση την τιμή κλεισίματος του τίτλου την Παρασκευή (στα 14,37 δολάρια). Το deal έχει enterprise value περίπου 48,7 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι νυν κάτοχοι τίτλων της Kimberly-Clark θα κατέχουν περίπου το 54% της νέας επιχειρηματικής οντότητας, με τους μετόχους της Kenvue να το υπόλοιπο 46%. Η Kenvue αντιμετωπίζει δυσκολίες από τότε που αποσχίστηκε από την Johnson & Johnson, ενώ μια σειρά απογοητευτικών οικονομικών μεγεθών είχε ως αποτέλεσμα την απόλυση του CEO της, Τιμπό Μονγκόν τον Ιούλιο.

Η συμφωνία για την Kenvue θα μπορούσε να αντιμετωπίσει προβλήματα από τις επιθέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης στο Tylenol, το μεγαλύτερο προϊόν της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι οι έγκυες γυναίκες δεν πρέπει να λαμβάνουν το παυσίπονο, ισχυριζόμενος ότι ενδεχομένως προκαλεί αυτισμό. Η Kenvue απάντησε με ανακοίνωσή της, τονίζοντας πως οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου δεν υποστηρίζονται από επιστημονικά στοιχεία.