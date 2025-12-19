«Μπερδεμένη» εβδομάδα στη Wall Street - «Κουβάλησε» το AI trade στο φίνις

Αυτή την εβδομάδα, ο S&P 500 έμεινε οριακά αμετάβλητος, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε 0,3% και ο Dow Jones υποχώρησε 0,5%.

Μεικτά πρόσημα σημείωσε στην εβδομάδα η Wall Street με τους αμερικανικούς χρηματιστηριακούς δείκτες να πετυχαίνουν κέρδη την Παρασκευή, χάρη στην Oracle, καθώς το AI trade φαίνεται να ανακτά τα πατήματά του μετά την αστάθεια που αντιμετώπισε. Αυτή την εβδομάδα, ο S&P 500 κέρδισε 0,1% ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε 0,5% και ο Dow Jones υποχώρησε 0,7%.

Την Παρασκευή, ο Dow Jones κέρδισε 0,38% στις 48.134 μονάδες, ο S&P 500 πρόσθεσε 0,88% στις 6.834 μονάδες και ο Nasdaq ισχυροποιήθηκε 1,31% στις 23.307 μονάδες. Στο ταμπλό, η μετοχή της Oracle κατέγραψε άλμα 6,63% μετά τη συμφωνία της TikTok να πουλήσει τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ με τρεις επενδυτές -τον πολυδισεκατομμυριούχο Λάρι Έλισον, την εταιρεία επενδύσεων Silver Lake και το επενδυτικό ταμείο MGX των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η άνοδος σηματοδοτεί μια ανατροπή για τη μετοχή, η οποία αποτέλεσε κεντρικό σημείο ανησυχίας στις τάξεις των επενδυτών. Στα κέρδη επιστρέφουν και άλλες μετοχές που συνδέονται με το εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων όπως η Broadcom και η Advanced Micro Devices (AMD) με ράλι 3,18% και 6,15% αντίστοιχα. Κέρδη 3,93% και για Nvidia, αφού το Reuters ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την προοπτική να πουλήσει τα προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της στην Κίνα.

Επιπλέον, οι μετοχές της Micron Technology διευρύνει τα κέρδη της, σημειώνοντας άνοδο 6,99%. Η μετοχή σημείωσε άνοδο 10% την Πέμπτη, με την εταιρεία να δίνει ισχυρές προβλέψεις για τα έσοδα στο τρέχον τρίμηνο, λέγοντας ότι «η ζήτηση είναι σημαντικά υψηλότερη από την προσφορά στο άμεσο μέλλον». Παρόλο που έχει σημειωθεί κάποια ανάκαμψη για τις μετοχές που σχετίζονται με την ΑΙ τελευταία, οι επενδυτές θα πρέπει να προετοιμαστούν για πιθανές αστάθειες το 2026, σύμφωνα με τον Τομ Γκάρετσον.

«Εξακολουθούμε να υπολογίζουμε σε μέρος των κεφαλαιακών δαπανών που θα υποστηρίξουν ένα ευρύτερο ή πιθανώς καλύτερο αναπτυξιακό πλαίσιο», τόνισε ο ανώτερος στρατηγικός αναλυτής χαρτοφυλακίου στην RBC Wealth Management. Εν τω μεταξύ, ο τίτλος της Nike κατρακύλησε 10,54%, καθώς ο γίγαντας των αθλητικών ενδυμάτων είδε τα έσοδα στην αγορά της Κίνας να μειώνονται κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του οικονομικού έτους.

Η εταιρεία αισθάνεται επίσης τον πόνο των αυξήσεων των δασμών, με αισθητό πλήγμα στα μικτά περιθώριά της λόγω των εισφορών. «Η σημασία και ο χρόνος των αποδόσεων των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη παραμένουν αβέβαιες», τόνισε η Μαγκνταλένα Οκάμπο, στρατηγική αναλύτρια αγοράς στην Principal Asset Management σύμφωνα με το CNBC.

«Ωστόσο, η νομισματική χαλάρωση, η δημοσιονομική πολιτική και η μείωση της αβεβαιότητας για το εμπόριο, σε συνδυασμό με τις δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη ως νέα μηχανή ανάπτυξης, υποδεικνύουν ένα πιο ευνοϊκό μακροοικονομικό σκηνικό το 2026» πρόσθεσε, καταλήγοντας: «Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι ένα ράλι μετοχών που θα επεκταθεί από μια χούφτα κυρίαρχων ηγετών της ΑΟ σε μια ευρύτερη ομάδα, ιδίως σε εκείνους με απτά κέρδη από την υιοθέτησή της».