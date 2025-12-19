Αρχεία Έπστιν: Ξεκίνησε η δημοσιοποίηση από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Τα αρχεία αναμένεται να ρίξουν φως στις διασυνδέσεις του Έπστιν με υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, διασημότητες και πολιτικούς.

Τα πρώτα έγγραφα που σχετίζονται με τις ποινικές έρευνες για τον Τζέφρι Έπστιν, δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, καθώς σήμερα έληγε η διορία που προβλέπει ο νόμος για τη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων που έχει η κυβέρνηση Τραμπ στην κατοχή της για την υπόθεση του καταδικασμένυο για σεξουαλικά εγκλήματα, που εξακολουθεί να προκαλεί σάλο στις ΗΠΑ, έξι χρόνια μετά τον θάνατό του.

Ο ιστότοπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης διαθέτει μια νέα σελίδα με τίτλο «Βιβλιοθήκη Έπσταϊν», η οποία φιλοξενεί ένα πλαίσιο αναζήτησης για λέξεις-κλειδιά στα πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία. Το υλικό απαριθμεί εκατοντάδες φωτογραφίες, μερικές από τις οποίες απεικονίζουν τον Έπστιν και την πρώην φίλη και καταδικασμένη συνεργό του, Γκίσλεϊν Μάξγουελ, μέρη του σπιτιού του και άλλες τοποθεσίες.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης υλοποιεί τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ για διαφάνεια και αποκαλύπτει τις αηδιαστικές πράξεις του Τζέφρι Έπσταϊν και των συνεργών του», δηλώνει η υπουργός Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι. Ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί για τίποτα σε σχέση με τον Έπστιν και έχει αρνηθεί ότι γνώριζε την σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών και γυναικών. «Η πρώτη φάση των φακέλων αποκαλύπτει το εκτεταμένο δίκτυο του Έπστιν και παρέχει στους πολίτες την από καιρό αναμενόμενη λογοδοσία», πρόσθεσε.

Τα αρχεία ρίχνουν φως στις διασυνδέσεις του Έπστιν με υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, διασημότητες και πολιτικούς. Ο Τραμπ, αγωνίστηκε για μήνες να αποτρέψει την δημοσίευση των αρχείων που σχετίζονται με την έρευνα για τον άνθρωπο που πέθανε σε κελί φυλακής της Νέας Υόρκης το 2019, ενώ περίμενε της δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλευσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τελικά υπέκυψε στις πιέσεις του Κογκρέσου και υπέγραψε νόμο τον περασμένο μήνα που υποχρεώνει τη δημοσίευση του υλικού. Ο αναπληρωτής Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι υπάρχουν ακόμα πολλά περισσότερα που θα ακολουθήσουν. «Περιμένω ότι θα δημοσιεύσουμε περισσότερα έγγραφα τις επόμενες δύο εβδομάδες», τόνισε.