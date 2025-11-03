Επιχειρήσεις | Διεθνή

Microsoft: Μega deal 9,7 δισ. δολ. με την IREN για τα chips της Nvidia

Microsoft: Μega deal 9,7 δισ. δολ. με την IREN για τα chips της Nvidia
Πενταετή συμφωνία ύψους σχεδόν 9,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Microsoft για την αγορά χωρητικότητας cloud ΑΙ υπέγραψε η αυστραλιανή IREN, ιδιοκτήτης και διαχειριστής data center.

Η κίνηση αυτή είναι η τελευταία προσπάθεια της Microsoft να ενισχύσει την τεχνητή νοημοσύνη και την υποδομή data center, αφού μέσω αυτής θα αποκτήσει πρόσβαση στους επεξεργαστές GB300 της Nvidia στο Τέξας.

Μετά την είδηση η μετοχή της IREN σημειώνει άνοδο περίπου 18% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, με την εταιρεία να συνάπτει επίσης συμφωνία με την Dell Technologies για την αγορά των τσιπ και του βοηθητικού εξοπλισμού για περίπου 5,8 δισ. δολ..

Η IREN αναμένει ότι οι επεξεργαστές GB300 θα αναπτυχθούν σταδιακά έως το 2026 στις εγκαταστάσεις των 750 μεγαβάτ στο Τέξας και δήλωσε ότι η σύμβασή της με τη Microsoft περιλαμβάνει προπληρωμή 20%.

Μόλις η συμφωνία υλοποιηθεί πλήρως, αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 1,94 δισ. δολ. σε ετήσια έσοδα, δήλωσε μέσω email ο Διευθύνων Σύμβουλος της IREN, Ντάνιελ Ρόμπερτς. Θα χρησιμοποιήσει περίπου το 10% της συνολικής χωρητικότητας της IREN, αφήνοντας περιθώριο στον πάροχο υποδομών να υπογράψει περισσότερες συμβάσεις και να δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα.

«Πάντα βλέπαμε τους μεγάλους υπερεπενδυτές ως φυσικούς συνεργάτες», δήλωσε ο Ρόμπερτς. «Έχουμε κάνει συζητήσεις με αρκετούς από αυτούς και αυτές οι συζητήσεις έχουν επιταχυνθεί καθώς τόσο οι απαιτήσεις υπολογιστικής τους όσο και οι δυνατότητές μας στο AI Cloud έχουν αυξηθεί» τόνισε.

Η IREN, μαζί με εταιρείες όπως η CoreWeave, η Nebius Group, η Crusoe. και η Nscale, είναι μέλος της ομάδας των λεγόμενων neoclouds - διαχειριστών κέντρων δεδομένων που ειδικεύονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη - που ανταγωνίζονται να παρέχουν υπολογιστική ισχύ σε μεγάλους υπερ-κλιμακωτές όπως η Meta Platforms. και εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης όπως η OpenAI. Πολλές από αυτές τις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της IREN, ξεκίνησαν ως εταιρείες εξόρυξης Bitcoin και στην πορεία έχουν διαφοροποιηθεί κάνοντας στροφή προς την Τεχνητή Νοημοσύνη.

