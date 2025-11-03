ΗΠΑ: Συρρικνώθηκε για όγδοο σερί μήνα η μεταποίηση τον Οκτώβριο

Συρρικνώθηκε για όγδοο διαδοχικό μήνα η μεταποιητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο, λόγω της μείωσης της παραγωγής και της υποτονικής ζήτησης.

Συγκεκριμένα, τo Institute for Supply Management (ISM) έκανε γνωστό ότι ο μεταποιητικός δείκτης PMI σημείωσε πτώση κατά 0,4 μονάδες στο 48,7 τον Οκτώβριο. Οι ενδείξεις κάτω από τις 50 μονάδες υποδηλώνουν συρρίκνωση της δραστηριότητας.

Ο δείκτης παραγωγής υποχώρησε κατά 2,8 μονάδες στο 48,2, σημειώνοντας τον δεύτερο μήνα των τελευταίων τριών όπου η παραγωγή μειώνεται. Η αδυναμία αυτή διατηρεί τις προσλήψεις σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα ο δείκτης απασχόλησης του ISM να διολισθήσει για ένατο σερί μήνα, αν και με ελαφρώς βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, οι πληθωριστικές πιέσεις συνέχισαν να αποκλιμακώνονται.

Ο δείκτης τιμών πρώτων υλών μειώθηκε κατά 3,9 μονάδες, στις 58, το χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή του έτους. Από το πρόσφατο υψηλό του Απριλίου, κατά τη φάση επιβολής των νέων δασμών, ο δείκτης τιμών έχει υποχωρήσει σχεδόν κατά 12 μονάδες.