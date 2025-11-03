Microsoft: Επενδύει 15,2 δισ. δολ. στα ΗΑΕ - Εξασφάλισε άδεια εξαγωγής για τα chip της Nvidia

Η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να επιτρέψει στη Microsoft να στείλει τα τελευταία τσιπ Nvidia στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για πρώτη φορά, ανοίγοντας το δρόμο για την Microsoft να επεκτείνει την πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων επένδυσή της στον Κόλπο.

Η Μέση Ανατολή έχει μετατραπεί σε ένα κρίσιμο πεδίο μάχης στη μάχη της Ουάσινγκτον με το Πεκίνο για το ποιος θα κυριαρχήσει στον κρίσιμο κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

Ο Μπραντ Σμιθ, πρόεδρος της Microsoft, δήλωσε στους Financial Times τη Δευτέρα ότι τον Σεπτέμβριο ο όμιλος έγινε «η πρώτη εταιρεία που έλαβε άδεια υπό την κυβέρνηση Τραμπ» για την εξαγωγή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia στα ΗΑΕ.

«Το καταφέραμε ικανοποιώντας πολύ αυστηρές απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας, φυσικής ασφάλειας και άλλων απαιτήσεων ασφαλείας», δήλωσε.

Σύμφωνα με το Reuters, η Microsoft θα επενδύσει 15,2 δισ. δολ. στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την επταετία έως το τέλος του 2029. Συγκεκριμένα, θα επενδύσει 7,3 δισ. δολ. στα ΗΑΕ μεταξύ 2023 και τέλους του τρέχοντος έτους. Επιπλέον 7,9 δισ. δολ. έχουν προγραμματιστεί να δαπανηθούν μεταξύ του επόμενου έτους και του τέλους του 2029, ανέφερε ο Σμιθ σε ανάρτησή του, ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνεται μία επένδυση μετοχικού κεφαλαίου 1,5 δισ. δολ. στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης G42 και περισσότερα από 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες για την επέκταση των έργων τεχνητής νοημοσύνης και υποδομής cloud της Microsoft στην περιοχή.

Μετά την είδηση η μετοχή της Nvidia ενισχύεται σχεδόν 2% και της Microsoft κατά 0,6%.

Καμία από τις επενδύσεις των 15,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αποκαλύφθηκαν τη Δευτέρα δεν θα αφορά το Stargate UAE, την πρώτη φάση ενός από τους μεγαλύτερους προγραμματισμένους κόμβους κέντρων δεδομένων στον κόσμο. Το έργο αυτό, που βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι, ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Κόλπο τον Μάιο.

Τα ΗΑΕ ποντάρουν πολλά στην τεχνητή νοημοσύνη, θέτοντας την τεχνολογία στο επίκεντρο των σχεδίων οικονομικής διαφοροποίησης, ακόμη και της νομοθεσίας, καθιστώντας τη χώρα κορυφαία στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Microsoft.