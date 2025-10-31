Απώλειες στις ευρωαγορές ελέω ΕΚΤ και εταιρικών αποτελεσμάτων

Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 2,1% τον Οκτώβριο.

Απώλειες κατέγραψαν οι κυριότεροι δείκτες στις ευρωαγορές την Παρασκευή, καθώς το επενδυτικό κοινό αφομοίωσε την χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια, την ίδια ώρα που εξέτασαν τα νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ και τα εταιρικά αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν αυτή την εβδομάδα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 2,1% τον Οκτώβριο από 2,2% που ήταν τον Σεπτέμβριο με βασικούς «οδηγούς» την αύξηση των τιμών στις υπηρεσίες (3,4% έναντι 3,2% τον Σεπτέμβριο) και των τροφίμων (2,5% από 3% τον Σεπτέμβριο).

Σημαντικά μικρότερη σε σχέση με την Ελλάδα ήταν η μείωση των τιμών στην ενέργεια που διαμορφώθηκε στο -1% από -0,4% τον Σεπτέμβριο.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,51% στις 571,90 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 σημείωσε πτώση 0,67% στις 5.661 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης έχασε 0,68% στις 23.954 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε 0,44% στις 8.121 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 υποχώρησε 0,41% στις 9.720 μονάδες.

Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο έκλεισε στο -0,06% στις 43.125 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 απώλεσε 0,04% στις 16.033 μονάδες.

Ο γαλλικός πληθωρισμός επιβραδύνθηκε περαιτέρω κάτω από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Οκτώβριο, καθώς το κόστος ενέργειας μειώθηκε και οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων υποχώρησαν.

Η ένδειξη για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης διαμορφώθηκε σε ετήσια βάση στο 0,9% μετά το 1,1% του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Insee που παρουσίασε την Παρασκευή. Η μέτρηση ταιριάζει με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Πίσω στην Ευρώπη, η οικονομία της ευρωζώνης αναπτύχθηκε καλύτερα από το αναμενόμενο κατά 0,2% στο τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας οριακά τις εκτιμήσεις για 0,1%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat την Πέμπτη.

Όλα τα παραπάνω έρχονται στον απόηχο της «παύσης» που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τρίτη συνεχόμενη φορά όσο αφορά τα επιτόκια, έχοντας μειώσει τα επιτόκια τελευταία φορά τον Ιούνιο.

Ο Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό δήλωσε πως η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ είναι σε καλή θέση, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει, καθώς οι αξιωματούχοι αντιμετωπίζουν κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

«Είναι μια καλή, αλλά φυσικά δεν είναι μια σταθερή θέση», δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας. «Πρέπει να διατηρήσουμε πλήρη ευελιξία για να δράσουμε όπως απαιτείται».