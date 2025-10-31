Οικονομία | Διεθνή

Γαλλία: Στο 0,9% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γαλλία: Στο 0,9% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο
Γαλλία / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ο γαλλικός πληθωρισμός επιβραδύνθηκε περαιτέρω κάτω από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Οκτώβριο, καθώς το κόστος ενέργειας μειώθηκε και οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων υποχώρησαν.

Ο γαλλικός πληθωρισμός επιβραδύνθηκε περαιτέρω κάτω από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Οκτώβριο, καθώς το κόστος ενέργειας μειώθηκε και οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων υποχώρησαν.

Η ένδειξη για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης διαμορφώθηκε σε ετήσια βάση στο 0,9% μετά το 1,1% του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Insee που παρούσιασε την Παρασκευή. Η μέτρηση ταιριάζει με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Τα στοιχεία της Γαλλίας για τον Οκτώβριο έδειξαν ότι ο πληθωρισμός συγκρατήθηκε από την πτώση των τιμών της ενέργειας κατά 5,6%. Η αύξηση του κόστους των τροφίμων επιβραδύνθηκε στο 1,3% από 1,7%, ενώ οι υπηρεσίες παρέμειναν σταθερές στο 2,4%.

Η Γερμανία ανέφερε ρυθμό 2,3% την Πέμπτη και τα στοιχεία αργότερα την Παρασκευή αναμένεται να δείξουν ότι ο μέσος όρος για το νομισματικό μπλοκ υποχώρησε στο 2,1% αυτόν τον μήνα.

Η ΕΚΤ άφησε τα επιτόκια αμετάβλητα για τρίτη συνεδρίαση αυτή την εβδομάδα, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής γίνονται πιο σίγουροι ότι έχουν σταθεροποιήσει τις τιμές. Η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ επανέλαβε ότι, όσον αφορά τη νομισματική πολιτική, η κεντρική τράπεζα «βρίσκεται σε καλή κατάσταση».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το πάρτι της Κίμπερλι - Ελληνόμετρα - Η κουβερτούλα της Άννας στον Ανδρουλάκη - Γκρίνιες για τη λίστα του Αλέξη

Πώς προχωρούν τα σχέδια του Σκλαβενίτη στην αγορά του έτοιμου φαγητού

Τι προσλήψεις κάνει η Tesla στην Ελλάδα

tags:
Γαλλία
Πληθωρισμός
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider