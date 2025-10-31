Για έναν ακόμη μήνα οι τιμές της ενέργειας είναι σημαντικά χαμηλότερες από αυτές του 2024. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, ο δομικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,9% τον Οκτώβριο από 2,6% που ήταν τον Σεπτέμβριο. Στο 2,1% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη.

Στο 1,7% διαμορφώθηκε ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός της Ελλάδας τον Οκτώβριο από 1,8% που ήταν τον Σεπτέμβριο, καθώς για έναν ακόμη μήνα οι τιμές της ενέργειας είναι σημαντικά χαμηλότερες από αυτές του 2024, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat.

O πληθωρισμός τροφίμων (τρόφιμα συμπεριλαμβανομένου καπνού και αλκοόλ) διαμορφώθηκε στο 2,8% από 1,4% που ήταν τον Σεπτέμβριο. Στις υπηρεσίες η ετήσια άνοδος των τιμών διαμορφώθηκε στο 2,7% από 3,4% ένα μήνα πριν.

Οι τιμές των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών υποχώρησαν κατά 0,2% όταν ένα μήνα πριν εμφανιζόντουσαν αυξημένες κατά 0,5% σε ετήσια βάση. Για έναν ακόμη μήνα οι τιμές της ενέργειας καταγράφουν πτώση με μείωση -3,3% έναντι -3,7% τον Σεπτέμβριο.

Ο ετήσιος δομικός πληθωρισμός, δηλαδή η μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών χωρίς τις ευμετάβλητες κατηγορίες των τροφίμων και της ενέργειας, διαμορφώθηκε στο 1,9% τον Οκτώβριο από 2,6% που ήταν τον Σεπτέμβριο.

Στο 2,1% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη

Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 2,1% τον Οκτώβριο από 2,2% που ήταν τον Σεπτέμβριο με βασικούς «οδηγούς» την αύξηση των τιμών στις υπηρεσίες (3,4% έναντι 3,2% τον Σεπτέμβριο) και των τροφίμων (2,5% από 3% τον Σεπτέμβριο). Σημαντικά μικρότερη σε σχέση με την Ελλάδα ήταν η μείωση των τιμών στην ενέργεια που διαμορφώθηκε στο -1% από -0,4% τον Σεπτέμβριο.

Σε ό,τι αφορά τις μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης στη Γερμανία ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,3% από 2,4% τον Σεπτέμβριο, στη Γαλλία στο 0,9% από 1,1%, στην Ιταλία στο 1,3% από 1,8% τον Σεπτέμβριο, στην Ισπανία στο 3,2% από 3% και στην Ολλανδία παρέμεινε σταθερός στο 3%.