Βιλερουά ντε Γκαλό: Σε καλή αλλά όχι σταθερή θέση η νομισματική πολιτική

Η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ είναι σε καλή θέση, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει, δήλωσε.

Η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι σε καλή θέση, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει, καθώς οι αξιωματούχοι αντιμετωπίζουν κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, δήλωσε ο Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι δηλώσεις αυτές ακολουθούν μετά την απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2% για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, με την πρόεδρο της κεντρικής τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ να δηλώνει ότι η ίδια και οι συνάδελφοί της «θα κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουν ότι θα παραμείνουμε σε καλή θέση».

«Είναι μια καλή, αλλά φυσικά δεν είναι μια σταθερή θέση», δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας. «Πρέπει να διατηρήσουμε πλήρη ευελιξία για να δράσουμε όπως απαιτείται».

Ο Βιλερουά, ο οποίος είχε δηλώσει πριν από τη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας ότι μια μείωση των επιτοκίων είναι πιο πιθανή από μια αύξηση ως επόμενη κίνηση της ΕΚΤ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η ευελιξία θα παραμείνει το κλειδί.

«Περισσότερο από ποτέ, ο ευέλικτος πραγματισμός, καθοδηγούμενος από δεδομένα και προβλέψεις, θα είναι απαραίτητος στις επερχόμενες συνεδριάσεις μας», είπε.