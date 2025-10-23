Νέο ρεκόρ στις ευρωαγορές με ώθηση από ενέργεια και ράλι 8,71% της Kering

Στα κέρδη επέστρεψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Σε ράλι 8,71% επιδόθηκε η μετοχή της Kering, ιδιοκτήτρια του brand Gucci.

Ιστορικό υψηλό όλων των εποχών πέτυχαν ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, με «καύσιμο» από την πληθώρα εταιρικών αποτελεσμάτων αλλά και στις κυρώσεις που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στους πετρελαϊκούς γίγαντες της Ρωσίας. Σε μία πολύ «φορτωμένη» ημέρα για τα τριμηνιαία εταιρικά αποτελέσματα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κέρδισε 0,37% στις 574,43 μονάδες που συνιστά νέο ρεκόρ, με «γκάζι» 2,7% των ενεργειακών μετοχών.

Ο Eurostoxx 50 ενισχύθηκε 0,49% στις 5.667 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX πρόσθεσε 0,23% στις 24.107 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σκαρφάλωσε στις 8.225 μονάδες με +0,23%. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 σημείωσε άνοδο 0,67% στις 9.578 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κατέγραψε κέρδη 0,41% στις 42.381 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 αναρριχήθηκε 0,23% στις 15.817 μονάδες.

Στα ταμπλό, σε ράλι 8,71% επιδόθηκε η μετοχή της Kering, ιδιοκτήτρια του brand Gucci, στο Χρηματιστήριο του Παρισιού, μετά τον περιορισμό της πτώσης των πωλήσεων, ενώ την ίδια στιγμή τα τριμηνιαία κέρδη ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις. Συγκεκριμένα ο γαλλικός κολοσσός των ειδών πολυτελείας, ανακοίνωσε πωλήσεις 3,42 δισ. ευρώ (3,97 δισ. δολ.) για το τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας μείωση 5% την ίδια περίοδο πέρυσι.

Κέρδη 0,69% σημείωσε ο τίτλος της Unilever, μετά την υψηλότερη αύξηση των πωλήσεών της το τρίτο τρίμηνο, λόγω της ισχυρής ζήτησης στις ανεπτυγμένες αγορές, ιδίως στη Βόρεια Αμερική, και των προσπαθειών της εταιρείας για μείωση των δαπανών. Συγκεκριμένα, οι υποκείμενες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ελαφρώς πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 3,7%.

Aντιθέτως, απώλειες 3,71% σημείωσε ο τίτλος της Roche, παρόλο που αναβάθμισε την πρόβλεψη για τα ετήσια κέρδη της, μετά την άνοδο 7% στις πωλήσεις σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες για τους πρώτους 9 μήνες του 2025, φτάνοντας τα 45,9 δισ. ελβετικά φράγκα. Πλέον αναμένει πως τα κέρδη ανά μετοχή, θα αυξηθούν κατά ποσοστό που θα κυμανθεί από υψηλό μονοψήφιο έως χαμηλό διψήφιο σε σταθερές ισοτιμίες, ανέφερε η ελβετική φαρμακοβιομηχανία την Πέμπτη.

Καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη ανακοίνωσε η Volvo για το τρίτο τρίμηνο, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία επωφελήθηκε από το πρόγραμμα μείωσης δαπανών ύψους 18 δισ. κορωνών (1,9 δισ. δολ.). Συγκεκριμένα, τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν στα 6,4 δισ. κορώνες, πολύ πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών. Βελτιωμένο ήταν και το περιθώριο κερδών προ φόρων και τόκων, ακόμα και αν οι πωλήσεις αυτοκινήτων της Volvo μειώθηκαν κατά 8% φέτος έως τον Σεπτέμβριο.

Άνοδο 5% σημειώνει η τιμή του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση κυρώσεων στους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας της Ρωσίας και την δήλωση Τραμπ ότι «οι συζητήσεις του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχουν οδηγήσει «πουθενά». Συγκεκριμένα, το Brent σημειώνει κέρδη 4,81% και διαπραγματεύεται στα 65.60 δολάρια το βαρέλι ενώ το West Texas Intermediate ξεπέρασε τα 61 δολάρια καταγράφοντας άνοδο 5,2%, από την στιγμή που οι ΗΠΑ έβαλαν στη «μαύρη λίστα» τους κρατικούς κολοσσούς Rosneft και Lukoil.

Απρόσμενη άνοδο κατέγραψε η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη Γαλλία τον Οκτώβριο, ενισχυμένη από τη βελτίωση στους τομείς της μεταποίησης και του λιανικού εμπορίου. Αναλυτικότερα, ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος βελτιώθηκε στις 97 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η στατιστική υπηρεσία Insee. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν «επανάληψη» των 96 μονάδων -επίπεδο στο οποίο παρέμενε από τον Ιούνιο.