Γκιλφόιλ: Με την υποστήριξη των ΗΠΑ, η ΟΝΕΧ αναζωογονεί τη ναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα

Γκιλφόιλ: Με την υποστήριξη των ΗΠΑ, η ΟΝΕΧ αναζωογονεί τη ναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα
«Τη Δευτέρα, συμμετείχα μαζί με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και την ηγεσία της ONEX για να γιορτάσουμε την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού ONEX», ανέφερε η κα Γκίλφοϊλ στο «Χ».

Στην υπογραφή της στρατηγικής συμφωνίας συνεργασίας της ONEX Rolling Stock & Integrated Systems με τη κορεατική εταιρεία Sung Shin Rolling Stock Technology, στα Ναυπηγεία Ελευσίνας για τη δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού ONEX βρέθηκε τη Δευτέρα η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Η οικονομική υποστήριξη των ΗΠΑ επέτρεψε στην ONEX να αναζωογονήσει τη ναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Είμαι ευτυχής που βλέπω την Ελλάδα να συνεργάζεται με την κορεατική εταιρεία Sung Shin Rolling Stock Technology για να συνεχίσει την επανεκβιομηχάνιση της Ελλάδας και να ενισχύσει τις υποδομές μεταφορών για την Ελλάδα και τους συμμάχους μας».

