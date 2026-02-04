Axios: Προς κατάρρευση οι προγραμματισμένες συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα

Οι ΗΠΑ δεν θα αποδεχτούν το αίτημα του Ιράν για αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των προγραμματισμένων συνομιλιών που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Οι ΗΠΑ δεν θα αποδεχτούν το αίτημα του Ιράν για αλλαγή του τόπου διεξαγωγής των προγραμματισμένων συνομιλιών που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που επικαλείται το Axios.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, η αντιπαράθεση αυτή θα μπορούσε να εμποδίσει τη διπλωματική οδό και να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επιλέξει τη στρατιωτική δράση.

Αντιπροσωπείες από τις δύο χώρες ήταν προγραμματισμένο να συναντηθούν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη με τη συμμετοχή άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής στον ρόλο του παρατηρητή.

Ωστόσο την Τρίτη, οι Ιρανοί ζήτησαν την μεταφορά των συνομιλιών στο Ομάν και την διεξαγωγή τους σε διμερή μορφή προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα επικεντρωθούν στα πυρηνικά και όχι σε άλλα ζητήματα όπως οι πύραυλοι που αποτελούν προτεραιότητα για τις ΗΠΑ και άλλες χώρες της περιοχής.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέτασαν το αίτημα και σύμφωνα με το δημοσίευμα αποφάσισαν την Τετάρτη να το απορρίψουν. «Τους είπαμε ότι είτε θα γίνει έτσι, ή δεν θα γίνει καθόλου», ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι εάν το Ιράν δεχθεί να επιστρέψει στην αρχική σύνθεση των συνομιλιών οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη.

«Θέλουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε μία συμφωνία αλλιώς κάποιοι θα αρχίσουν να εξετάζουν άλλες επιλογές», τόνισε αξιωματούχος.

«Εάν οι Ιρανοί θέλουν να μας συναντήσουν είμαστε έτοιμοι»

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αρχίσουν συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν εκτός από το θέμα των πυρηνικών, το πρόγραμμα των βαλλιστικών του πυραύλων.

«Εάν οι Ιρανοί θέλουν να μας συναντήσουν, είμαστε έτοιμοι», δήλωσε ο Ρούμπιο σε συνέντευξη Τύπου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι καμιά συνάντηση δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη.

«Έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να διεξαχθούν την Παρασκευή στο Μασκάτε», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες «θα περιοριστούν στο πυρηνικό θέμα και στην άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν».

Το πρακτορείο ειδήσεων Isna μετέδωσε την ίδια πληροφορία, αναφέροντας ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα ηγηθεί της ιρανικής αντιπροσωπείας, η οποία θα περιλαμβάνει επίσης τους υψηλόβαθμους διπλωμάτες Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί και Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

Ωστόσο ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δεν το επιβεβαίωσε, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πίστευαν ότι είχαν συμφωνήσει για μια συνάντηση στην Τουρκία αυτή την εβδομάδα αλλά ότι το Ιράν είχε αλλάξει άποψη.

«Πιστεύαμε ότι είχαμε συγκροτήσει ένα φόρουμ που είχε εγκριθεί στην Τουρκία. Είχε συγκροτηθεί από αρκετούς εταίρους που ήθελαν να συμμετάσχουν σε αυτό και να αποτελούν μέρος του. Χθες, είδα αντικρουόμενες πληροφορίες εκ μέρους του Ιράν, το οποίο δήλωνε ότι δεν είχε δώσει τη συγκατάθεσή του. Το θέμα είναι ακόμη υπό συζήτηση», δήλωσε.

Διευκρίνισε ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε συνομιλίες.

Από τον Ιανουάριο και το μεγάλο κίνημα αμφισβήτησης το οποίο η ιρανική εξουσία, η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη απειλούν και εναλλάξ δηλώνουν ανοιχτές στον διάλογο, ενώ μεσολαβήτριες χώρες προσπαθούν να μειώσουν τις εντάσεις.

Η Τεχεράνη υπογράμμισε επανειλημμένα ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να μείνουν περιορισμένες αυστηρά στο πυρηνικό θέμα, απορρίπτοντας κάθε διαπραγμάτευση για το πυραυλικό της πρόγραμμα ή τις αμυντικές της ικανότητες.

Ωστόσο ο Ρούμπιο ήταν κατηγορηματικός: «Για να καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις σε κάτι σημαντικό, θα πρέπει να περιλαμβάνουν ορισμένα στοιχεία, κυρίως το βεληνεκές των βαλλιστικών τους πυραύλων, την υποστήριξή τους στις τρομοκρατικές οργανώσεις στην περιοχή, το πυρηνικό τους πρόγραμμα και τη μεταχείριση που επιφυλάσσουν στον δικό τους λαό».