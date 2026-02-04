Διπλωματικό θρίλερ ΗΠΑ - Ιράν: «Την Παρασκευή στο Ομάν οι κρίσιμες συνομιλίες»

Ανατροπή της τελευταίας στιγμής έλαβε χώρα ενόψει των προγραμματισμένων συνομιλιών της Παρασκευής μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με το κλίμα να παραμένει εκρηκτικό.

Ανατροπή της τελευταίας στιγμής έλαβε χώρα ενόψει των προγραμματισμένων συνομιλιών της Παρασκευής μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με το κλίμα να παραμένει εκρηκτικό. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στη Μουσκάτ του Ομάν, περίπου στις 10 π.μ. την Παρασκευή σύμφωνα με το Reuters.

Η εξέλιξη αυτή επισημοποιεί τη μεταφορά της έδρας από την Κωνσταντινούπολη, όπως επιδίωκε η Τεχεράνη, σηματοδοτώντας μια πρώτη διπλωματική υποχώρηση στο οργανωτικό σκέλος. Παράλληλα, εν τέλει ο Λευκός Οίκος συμφώνησε να μεταφέρει τις συνομιλίες με το Ιράν από την Τουρκία στο Ομάν, μετά από παρότρυνση των Αράβων ηγετών προς τις ΗΠΑ να ακούσουν την Τεχεράνη, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στόχος της Τεχεράνης είναι οι συνομιλίες να περιοριστούν αυστηρά στο πυρηνικό θέμα και την άρση των κυρώσεων, απορρίπτοντας κάθε συζήτηση για τις αμυντικές της ικανότητες. Ωστόσο, νωρίτερα η Ουάσινγκτον απέρριψε κατηγορηματικά το αίτημα για αλλαγή τοποθεσίας και μορφής, με ανώτερο αξιωματούχο να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Τους είπαμε ότι είναι αυτό ή τίποτα, και εκείνοι απάντησαν: “Εντάξει, τότε τίποτα”».

Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του στο NBC News, έστειλε σαφές μήνυμα στον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, τονίζοντας ότι «θα πρέπει να ανησυχεί πολύ» καθώς οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για μια κρίσιμη αναμέτρηση. Δημοσίευμα του Axios ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ιράν την Τετάρτη (04/02) ότι δεν θα αποδεχθούν τα αιτήματα της Τεχεράνης για αλλαγή του τόπου.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαίωσε την ετοιμότητα των ΗΠΑ για διάλογο, αλλά υπό αυστηρούς όρους που διευρύνουν την ατζέντα πέρα από τα πυρηνικά. «Για να καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις σε κάτι σημαντικό, θα πρέπει να περιλαμβάνουν το βεληνεκές των βαλλιστικών τους πυραύλων, την υποστήριξή τους σε τρομοκρατικές οργανώσεις, το πυρηνικό τους πρόγραμμα και τη μεταχείριση που επιφυλάσσουν στον δικό τους λαό», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι ενώ ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είναι έτοιμος να συμμετάσχει, καμία συνάντηση δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη λόγω των αντικρουόμενων πληροφοριών από την ιρανική πλευρά. «Πιστεύαμε ότι είχαμε συγκροτήσει ένα φόρουμ στην Τουρκία με αρκετούς εταίρους. Χθες το Ιράν δήλωνε ότι δεν είχε δώσει τη συγκατάθεσή του. Το θέμα είναι ακόμη υπό συζήτηση», διευκρίνισε.