Εργάνη: Απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν 1 εκατομμύριο μισθωτοί στην εκπνοή του 2025

Σύμφωνα με το ΠΣ «Εργάνη», στο τέλος του έτους έχασαν τη δουλειά τους ή παραιτήθηκαν 988.178 υπάλληλοι, ενώ μια νέα θέση εργασίας βρήκαν άλλοι 747.147.

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε το δ' τρίμηνο του 2025, καθώς από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο απολύθηκαν από την εργασία τους 726.284 μισθωτοί, ενώ άλλοι 261.894 αποχώρησαν οικειοθελώς.

Σύμφωνα με τις μηνιαίες εκθέσεις του ΠΣ «Εργάνη», στο τέλος του έτους έχασαν τη δουλειά τους ή παραιτήθηκαν 988.178 υπάλληλοι, ενώ μια νέα θέση εργασίας βρήκαν άλλοι 747.147. Το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων κατά το δ' τρίμηνο του 2025 έκλεισε με απώλειες -241.031 θέσεων εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι ροές προσλήψεων-αποχωρήσεων έχουν ως εξής:

Οκτώβριος: 301.206 προσλήψεις και 421.225 αποχωρήσεις

301.206 προσλήψεις και 421.225 αποχωρήσεις Νοέμβριος: 224.107 προσλήψεις και 320.595 αποχωρήσεις

224.107 προσλήψεις και 320.595 αποχωρήσεις Δεκέμβριος: 231.834 προσλήψεις και 246.358 αποχωρήσεις.

Το ζήτημα των απολύσεων δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά παγκόσμιο. Τους τελευταίους μήνες του 2025 ανακοινώθηκαν δεκάδες χιλιάδες απολύσεις από πολυεθνικές, εν μέσω χαμηλής ζήτησης και αυτοματοποίησης λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Εταιρείες-κολοσσοί όπως η Amazon, η Nestlé και η UPS περικόπτουν χιλιάδες θέσεις, ενώ οι αγορές εργασίας δείχνουν σημάδια επιβράδυνσης μειώνοντας σιωπηρά το προσωπικό τους εν αναμονή των εξελίξεων.

Οι κλάδοι - πρωταθλητές

Στη χώρα μας, αθροιστικά για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2025, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 3.383.976 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 3.306.902, εκ των οποίων οι 2.141.413 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 1.165.489 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Τον Οκτώβριο ο κλάδος με τις περισσότερες προσλήψεις ήταν για ακόμη μία χρονιά εκείνος της εκπαίδευσης, ενώ πρωταθλητής στις απολύσεις αναδείχθηκε η εστίαση. Τον Νοέμβριο σημειώθηκε «κύμα» αποχωρήσεων από τον κλάδο των καταλυμάτων, ενώ ο Δεκέμβριος ξεχώρισε με το πλήθος προσλήψεων στην εστίαση (λόγω της εορταστικής περιόδου).

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, πως τον μήνα αυτόν η ειδικότητα με τις περισσότερες προσλήψεις είναι εκείνη των «Μουσικών, τραγουδιστών, χορευτών, ηθοποιών και διαφόρων καλλιτεχνών» (28.378 θέσεις), ενώ ακολουθεί η ειδικότητα Σερβιτόρων και Μπάρμαν (19.210 θέσεις).

Αύξηση πλήρους απασχόλησης

Η πλήρης απασχόληση αυξήθηκε στο 78,5% το 2025, από το 76,4% το 2024. Εφέτος, 106.047 περισσότεροι εργαζόμενοι εργάζονται με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Το 2019, η πλήρης απασχόληση ήταν της τάξης του 69%.

Το χάσμα μισθωτής απασχόλησης ανδρών-γυναικών μειώθηκε στις 3,6 μονάδες (51,81% άντρες-48,19% γυναίκες), από 6,7 μονάδες το 2019. Ετσι, εργάζονται με σχέση μισθωτής εργασίας 1.185.757 γυναίκες, δηλαδή 259.480 περισσότερες από ό,τι το 2019.

Από τους 2.460.720 εργαζόμενους στη χώρα το 2025, οι 1.274.963 είναι άνδρες (ποσοστό 51,85%) και οι 1.150.890 (ποσοστό 48,15%) είναι γυναίκες. Σε σχέση με το 2024, οι άνδρες εργαζόμενοι αυξήθηκαν κατά 35.696 άτομα, ενώ κατά 34.867 αυξήθηκαν οι γυναίκες εργαζόμενες.

Ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, οι περισσότεροι εργαζόμενοι καταγράφηκαν το 2025 στο λιανικό εμπόριο (314.809 άτομα ή 12,35%). Ακολουθούν όσοι απασχολούνται στην εστίαση (240.355 άτομα ή 9,43%) και όσοι εργάζονται στο χονδρικό εμπόριο (232.653 άτομα ή 9,12%).