Το «μπουσταρισμένο» δολάριο «έκαμψε» τον χρυσό

Ο δείκτης του δολαρίου σκαρφάλωσε σε υψηλό άνω της μίας εβδομάδας. Πώς τα πήγαν σήμερα ασήμι, πλατίνα και παλλάδιο.

Πτώση σημείωσε ο χρυσός έπειτα από το χθεσινό ράλι 6% με πίεση από το ενισχυμένο δολάριο ενώ οι γεωπολιτικές εξελίξεις βρίσκονται στο επενδυτικό μικροσκόπιο.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά σποτ απώλεσε 0,3% στα 4.924,89 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από ενδοσυνεδριακό άλμα έως και 3,1%. Τα futures του χρυσού στις ΗΠΑ παράδοσης Απριλίου, κέρδισαν 0,3% υψηλότερα στα 4.950,80 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 1,3% στα 86,08 δολάρια ανά ουγγιά, μετά το χαμηλό μήνα των 71,33 δολαρίων τη Δευτέρα. Υπενθυμίζεται, πως το πολύτιμο μέταλλο σημείωσε ιστορικό υψηλό στα 121,64 δολάρια την περασμένη εβδομάδα, μετρώντας κέρδη πάνω από 20% μέχρι στιγμής φέτος.

Η πλατίνα πρόσθεσε 0,6% στα 2.221,76 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η παλλάδιο αναρριχήθηκε 1,3% στα 1.756,18 δολάρια.

«Πράγματι, είδαμε μια ανάκαμψη του δολαρίου και αυτή η ισχύς άσκησε κάποια πίεση στον χρυσό» τόνισε ο Ντέιβιντ Μέγκερ, διευθυντής συναλλαγών μετάλλων στην High Ridge Futures, συμπληρώνοντας ότι η αγορά παραμένει σε μια υποχώρηση που οδηγεί σε αποκόμιση κερδών από τα ιστορικά υψηλά.

Παράλληλα, η αύξηση των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε κάτω των προσδοκιών, καθώς προστέθηκαν μόνο 22.000 θέσεις εργασίας τον Ιανουάριο έναντι των προβλέψεων για 48.000.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, η προσοχή στρέφεται στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, καθώς σύμφωνα με το Axios, οι ΗΠΑ δήλωσαν πως δεν θα συμφωνήσουν με τα αιτήματα της Τεχεράνης να αλλάξει η τοποθεσία και η μορφή των συνομιλιών που έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή, σε μία εξέλιξη που θα μπορούσε να μπλοκάρει τη διπλωματική οδό και να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να επιλέξει τη στρατιωτική δράση.

Παράλληλα, ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ σήμερα, σύμφωνα με το CCTV, εν όψει της επίσκεψης που αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αμερικανός πρόεδρος στην Κίνα τον Απρίλιο και λίγες ώρες μετά από τηλεδιάσκεψη του Σι με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.