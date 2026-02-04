Ζελένσκι: 55.000 νεκροί Ουκρανοί στρατιώτες από την αρχή του πολέμου

Ο Ουκρανός πρόεδρος συμπλήρωσε πως ο απολογισμός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, αφού «πολλοί άνθρωποι» εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι.

Ο αριθμός των Ουκρανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στα πεδία των μαχών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής υπολογίζεται σε περίπου 55.000, ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο France 2.

Στην Ουκρανία, «σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, ο αριθμός των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στα πεδία των μαχών (…) ανέρχεται σε 55.000», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα από το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συμπλήρωσε πως ο απολογισμός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, αφού «πολλοί άνθρωποι» εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ