Νέο άλμα 3% για το πετρέλαιο με φόντο το «ναυάγιο» ΗΠΑ - Ιράν

To WTI ενισχύθηκε 2,9%, στα 65,01 δολάρια το βαρέλι ενώ το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Brent πρόσθεσε 2,8%, στα 69,21 δολάρια το βαρέλι.

Ράλι 3% πέτυχε το πετρέλαιο την Τετάρτη, διευρύνοντας τα χθεσινά του κέρδη μετά την νέα προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ πως «θα πρέπει να ανησυχεί πολύ» σε συνδυασμό με το ρεπορτάζ του Axios που επισημαίνει πως οι προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου WTI ενισχύθηκε 2,9%, στα 65,01 δολάρια το βαρέλι ενώ το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Brent πρόσθεσε 2,8%, στα 69,21 δολάρια το βαρέλι. Υπενθυμίζεται πως Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν να συναντηθούν στην Κωνσταντινούπολη με άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής που θα συμμετέχουν ως παρατηρητές. Αλλά το Ιράν ήθελε να αλλάξει τη μορφή σε διμερή συνάντηση στο Ομάν, δήλωσαν στο Axios δύο ανώνυμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι ΗΠΑ εξέτασαν την αλλαγή, αλλά τελικά την απέρριψαν, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Οι Ιρανοί δεν ήταν πρόθυμοι να επιστρέψουν στην αρχική μορφή στην Κωνσταντινούπολη. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αυτήν την εβδομάδα ή την επόμενη, εάν η Τεχεράνη συμφωνήσει με το αρχικό σχέδιο για τη συνάντηση.

Η φερόμενη διακοπή των συνομιλιών έρχεται μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού την Τρίτη ότι κατέρριψε ένα ιρανικό drone που πλησίασε το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln. Ιρανικά κανονιοφόρα προσπάθησαν επίσης να επιβιβαστούν σε ένα αμερικανικό εμπορικό πλοίο στο Στενό του Ορμούζ, ενώ ο Ντ. Τραμπ απείλησε να εξαπολύσει στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν εάν δεν καταλήξει σε μια συμφωνία που θα διέπει το πυρηνικό του πρόγραμμα.