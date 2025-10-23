Γαλλία: Απρόσμενη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος τον Οκτώβριο

Απρόσμενη άνοδο κατέγραψε η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη Γαλλία τον Οκτώβριο, ενισχυμένη από τη βελτίωση στους τομείς της μεταποίησης και του λιανικού εμπορίου.

Αναλυτικότερα, ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος βελτιώθηκε στις 97 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η στατιστική υπηρεσία Insee. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν «επανάληψη» των 96 μονάδων -επίπεδο στο οποίο παρέμενε από τον Ιούνιο.

Ένας δείκτης εμπιστοσύνης στη μεταποίηση, ο οποίος επίσης αναμενόταν να παραμείνει αμετάβλητος, ενισχύθηκε στις 101 μονάδες από τις αναθεωρημένες 97 μονάδες του Σεπτεμβρίου, λαμβάνοντας ώθηση κυρίως από τα μεταφορικά υλικά. Το επίπεδο αυτό ήταν ελαφρώς πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, αντικατοπτρίζοντας νέο κύμα αισιοδοξίας σχετικά με τα βιβλία παραγγελιών και την παραγωγή.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης βρίσκεται στο μικροσκόπιο, καθώς η πολιτική αναταραχή και η μάχη για τον προϋπολογισμό αυξάνουν την αβεβαιότητα για την ικανότητα της χώρας να περιορίσει το ολοένα και διογκούμενο έλλειμμά της.

Η Γαλλία έχει υποστεί σειρά υποβαθμίσεων της πιστοληπτικής της ικανότητας τις τελευταίες εβδομάδες, μεταξύ άλλων από τους οίκους S&P Global Ratings, Fitch και DBRS. Η Moody’s αναμένεται να δημοσιοποιήσει την αξιολόγησή της την Παρασκευή.