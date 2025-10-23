Volvo: Απροσδόκητη αύξηση της κερδοφορίας μετά τη μείωση δαπανών -Εκτοξεύεται 33% η μετοχή

Καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη ανακοίνωσε η Volvo για το τρίτο τρίμηνο, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία επωφελήθηκε από το πρόγραμμα μείωσης δαπανών ύψους 18 δισ. κορωνών (1,9 δισ. δολ.).

Καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη ανακοίνωσε η Volvo για το τρίτο τρίμηνο, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία επωφελήθηκε από το πρόγραμμα μείωσης δαπανών ύψους 18 δισ. κορωνών (1,9 δισ. δολ.).

Συγκεκριμένα, τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν στα 6,4 δισ. κορώνες, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Πέμπτη, πολύ πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών. Βελτιωμένο ήταν και το περιθώριο κερδών προ φόρων και τόκων, ακόμα και αν οι πωλήσεις αυτοκινήτων της Volvo μειώθηκαν κατά 8% φέτος έως τον Σεπτέμβριο.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η μετοχή σημειώνει εντυπωσιακό άλμα 33% στο Χρηματιστήριο της Στοκχόλμης.

«Το σχέδιο δράσης απέδωσε ταχύτερες από τις προγραμματισμένες μειώσεις στα μεταβλητά και έμμεσα κόστη κατά τη διάρκεια του τριμήνου», ανέφερε ο κατασκευαστής σε ανακοίνωσή του.

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η αναδιάρθρωση που ξεκίνησε ο Διευθύνων Σύμβουλος Χακάν Σάμουελσον έχει αντίκτυπο. Ο CEO, ο οποίος επέστρεψε στην εταιρεία τον Απρίλιο, πιέζει για την ανοικοδόμηση της κερδοφορίας της Volvo με το πρόγραμμα αποδοτικότητας που περιλαμβάνει την περικοπή χιλιάδων θέσεων εργασίας, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Όπως πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες, η Volvo έχει πληγεί από τους δασμούς των ΗΠΑ. Ελεγχόμενη από την κινεζική Zhejiang Geely Holding Group Co. και με παραγωγή στην ασιατική χώρα, έπρεπε επίσης να αντιμετωπίσει τους δασμούς εισαγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κινεζικής κατασκευής ηλεκτρικά οχήματα.

Οι προκλήσεις αυτές ώθησαν τη Volvo να μεταφέρει την παραγωγή της σε εργοστάσια στο Βέλγιο και τη Νότια Καρολίνα.