Μητσοτάκης: Ομιλία στην παρουσίαση των υπηρεσιών Hellenic Heritage την Πέμπτη

Μητσοτάκης: Ομιλία στην παρουσίαση των υπηρεσιών Hellenic Heritage την Πέμπτη
Το Πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για αύριο, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, έχει ως εξής:

Στις 12:00 θα μιλήσει στην παρουσίαση των καινοτόμων υπηρεσιών Hellenic Heritage, για την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και την καλύτερη προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού στην Εθνική Πινακοθήκη.

Στις 17:00 ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον αρχισυντάκτη του περιοδικού «Foreign Policy», Ravi Agrawal.

Κυριάκος Μητσοτάκης
