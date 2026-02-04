Νέα προειδοποίηση Τραμπ σε Ιράν: Ο Αλί Χαμενεΐ θα πρέπει να ανησυχεί πολύ

Σαφές μήνυμα στον Αλί Χαμενεΐ, απέστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι «θα πρέπει να ανησυχεί πολύ» καθώς η συνάντηση ΗΠΑ με Ιράν εξελίσσεται σε διπλωματικό θρίλερ.

Σαφές μήνυμα στον Αλί Χαμενεΐ, απέστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι «θα πρέπει να ανησυχεί πολύ» καθώς η συνάντηση ΗΠΑ με Ιράν εξελίσσεται σε διπλωματικό θρίλερ, με τον Axios να αναφέρει πως οι προγραμματισμένες συνομιλίες οδεύουν προς ναυάγιο. Οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης βρίσκονται σε τεντωμένο σχοινί, με το κλίμα να παραμένει εκρηκτικό ενόψει των προγραμματισμένων συνομιλιών της Παρασκευής.

Παρά την αρχική συμφωνία για συνάντηση στις 6 Φεβρουαρίου στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή περιφερειακών παρατηρητών, η Τεχεράνη επιχείρησε την τελευταία στιγμή να αλλάξει τα δεδομένα. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, όπως τα πρακτορεία Tasnim και Isna, οι Ιρανοί προσδοκούσαν έμμεσες διμερείς διαπραγματεύσεις στο Ομάν, με επικεφαλής τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Στόχος της Τεχεράνης είναι οι συνομιλίες να περιοριστούν αυστηρά στο πυρηνικό θέμα και την άρση των κυρώσεων, απορρίπτοντας κάθε συζήτηση για τις αμυντικές της ικανότητες. Ωστόσο, η Ουάσινγκτον απέρριψε κατηγορηματικά το αίτημα για αλλαγή τοποθεσίας και μορφής, με ανώτερο αξιωματούχο να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Τους είπαμε ότι είναι αυτό ή τίποτα, και εκείνοι απάντησαν: “Εντάξει, τότε τίποτα”».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαίωσε την ετοιμότητα των ΗΠΑ για διάλογο, αλλά υπό αυστηρούς όρους που διευρύνουν την ατζέντα πέρα από τα πυρηνικά. «Για να καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις σε κάτι σημαντικό, θα πρέπει να περιλαμβάνουν το βεληνεκές των βαλλιστικών τους πυραύλων, την υποστήριξή τους σε τρομοκρατικές οργανώσεις, το πυρηνικό τους πρόγραμμα και τη μεταχείριση που επιφυλάσσουν στον δικό τους λαό», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι ενώ ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είναι έτοιμος να συμμετάσχει, καμία συνάντηση δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη λόγω των αντικρουόμενων πληροφοριών από την ιρανική πλευρά. «Πιστεύαμε ότι είχαμε συγκροτήσει ένα φόρουμ στην Τουρκία με αρκετούς εταίρους. Χθες το Ιράν δήλωνε ότι δεν είχε δώσει τη συγκατάθεσή του. Το θέμα είναι ακόμη υπό συζήτηση», διευκρίνισε.

Από τον Ιανουάριο, η σχέση των δύο χωρών κινείται μεταξύ απειλών και δηλώσεων για ανοιχτό διάλογο, την ώρα που μεσολαβήτριες χώρες πασχίζουν να εκτονώσουν την ένταση. Με τις ΗΠΑ να επιμένουν στο μοντέλο της Κωνσταντινούπολης και το Ιράν να «ποντάρει» στο Ομάν, οι επόμενες μέρες θα δείξουν αν η διπλωματία θα βρει διέξοδο ή αν η ρήξη θα οριστικοποιηθεί.