Unilever: Κέρδισαν τις εκτιμήσεις οι πωλήσεις λόγω ισχυρής ζήτησης στη Βόρεια Αμερική

Περισσότερο από το αναμενόμενο αυξήθηκαν οι πωλήσεις της Unilever το τρίτο τρίμηνο, λόγω της ισχυρής ζήτησης στις ανεπτυγμένες αγορές, ιδίως στη Βόρεια Αμερική, και των προσπαθειών της εταιρείας για εξοικονόμηση κόστους.

Συγκεκριμένα, οι υποκείμενες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ελαφρώς πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 3,7%. Οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 1,5% κατά τη διάρκεια της περιόδου. Η εταιρεία επανέλαβε τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος, με τις υποκείμενες πωλήσεις να αυξάνονται σε εύρος 3% έως 5%.

Η ανάπτυξη στη Βόρεια Αμερική καθοδηγήθηκε από τη ζήτηση για είδη προσωπικής φροντίδας, όπως το σαπούνι και το αφρόλουτρο Dove, η οποία βοήθησε στην αντιστάθμιση της μείωσης των πωλήσεων στη Λατινική Αμερική.

Μετά την ανακοίνωση η μετοχή του κατασκευαστή της μαγιονέζας Hellmann’s υποχωρεί ήπια στο Λονδίνο. Από την αρχή του έτους έχει αυξηθεί κατά 2,5%.

Ο αγγλο-ολλανδικός όμιλος δήλωσε ότι συνεχίζει την εφαρμογή σχεδίου εξοικονόμησης 800 εκατομμυρίων ευρώ (928 εκατομμύρια δολάρια) μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Η Unilever βρίσκεται στη μέση μιας προσπάθειας ανάκαμψης με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Φερντάντο Φερνάντες, ο οποίος εγκαταλείπει τις μάρκες με χαμηλές επιδόσεις για να επικεντρωθεί καλύτερα σε προϊόντα υψηλότερης ανάπτυξης.

Οι κινήσεις του βασίζονται σε μια ευρύτερη πρωτοβουλία αναδιάρθρωσης και μείωσης του κόστους, που ξεκίνησε ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος Χάιν Σουμάχερ, ο οποίος απολύθηκε νωρίτερα φέτος.