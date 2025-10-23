Τραμπ: Κυρώσεις στους ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil - Οι συζητήσεις με Πούτιν δεν οδηγούν πουθενά

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «ελπίζει» πως οι κυρώσεις θα είναι βραχείας διάρκειας και ότι θα έχουν συμβολή στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Kυρώσεις στους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, με τον υπουργό Οικονομικών να προσάπτει στη Ρωσία «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης σε μια ειρηνευτική διαδικασία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία» και τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι οι συζητήσεις του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχουν οδηγήσει «πουθενά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «ελπίζει» πως οι κυρώσεις θα είναι βραχείας διάρκειας και ότι θα έχουν συμβολή στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Κάνοντας λόγο για «τεράστιες» κυρώσεις, ο Τραμπ είπε πως «ελπίζουμε πως δεν θα διαρκέσουν πάρα πολύ. Ελπίζουμε πως θα ο πόλεμος θα τερματιστεί», καθώς υποδεχόταν τον Γενικό Γραμματέα του NATO Μαρκ Ρούτε στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ξέσπασε εναντίον του Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας πως ακύρωσε τη συνάντηση που προγραμματιζόταν να κάνουν στη Βουδαπέστη διότι δεν αισθανόταν πως θα οδηγούσε «εκεί που πρέπει να πάμε», πως οι συζητήσεις του μαζί του δεν έχουν οδηγήσει «πουθενά».

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντίμιρ, κάνουμε καλές συζητήσεις, όμως κατόπιν δεν πάνε πουθενά», είπε. «Ακύρωσα τη συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν. Δεν ένιωθα καλά γι’ αυτή. Δεν ένιωθα πως θα μας πήγαινε εκεί που πρέπει να πάμε. Έτσι την ακύρωσα, αλλά θα την κάνουμε στο μέλλον», πρόσθεσε.

«Με δεδομένη την άρνηση του προέδρου Πούτιν να βάλει τέλος σε αυτόν τον παράλογο πόλεμο, το υπουργείο Οικονομικών (των ΗΠΑ) επιβάλλει κυρώσεις στις δυο μεγαλύτερες (ρωσικές) πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου», τόνισε ο Σκοτ Μπέσεντ στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να «αναλάβει περαιτέρω δράση αν χρειάζεται» και συμπλήρωσε πως «παροτρύνουμε τους συμμάχους μας να ενωθούν μαζί μας και να υιοθετήσουν τις κυρώσεις αυτές».

Ωστόσο, η Ουάσιγκτον φάνηκε να προσπαθεί να μην να κοπανήσει την πόρτα σε συνομιλίες με τη Ρωσία. «Ενδιαφερόμαστε πάντα για διάλογο εάν υπάρχει πιθανότητα να καταλήξουμε στην ειρήνη» στην Ουκρανία, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.