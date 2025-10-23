Πετρέλαιο: Άλμα 3,5% καθώς ο Τραμπ εντείνει την πίεση στη Ρωσία με κυρώσεις

Άνοδο 3,5% σημειώνει η τιμή του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση κυρώσεων στους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας της Ρωσίας.

Άνοδο 3,5% σημειώνει η τιμή του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση κυρώσεων στους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας της Ρωσίας και την δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι «οι συζητήσεις του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχουν οδηγήσει «πουθενά».

Συγκεκριμένα, το Brent σημειώνει κέρδη 3,55% και διαπραγματεύεται στα 64.81 δολάρια το βαρέλι ενώ το West Texas Intermediate ξεπέρασε τα 60 δολάρια καταγράφοντας άνοδο 3,71%, από την στιγμή που οι ΗΠΑ έβαλαν στη «μαύρη λίστα» τους κρατικούς κολοσσούς Rosneft και Lukoil.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τις κυρώσεις χθες βράδυ, επικαλούμενο την «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης» της Ρωσίας «σε μια ειρηνευτική διαδικασία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία».

Ο υπουργός Σκοτ Μπέσεντ εξάλλου παρότρυνε τους συμμάχους των ΗΠΑ «να ενωθούν μαζί μας και να υιοθετήσουν τις κυρώσεις αυτές».

Η απόφαση αυτή φέρνει στο φως τους λόγους για τους οποίους οι ΗΠΑ αποκατέστησαν τα στρατηγικά τους αποθέματα στην αρχή της εβδομάδας: η κυβέρνηση (Τραμπ) εκτιμά ότι οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται σε επίπεδο (...) επαρκώς χαμηλό ώστε να εφαρμοστούν πολιτικές οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναταράξεις στην παγκόσμια προσφορά», εκτίμησε ο Κάιλ Ρόντα, αναλυτής της εταιρείας Capital.com.

Οι κυρώσεις που ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση σε ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στην Ινδία και στην Ιαπωνία – μεγάλους εισαγωγείς υδρογονανθράκων – προκειμένου να σταματήσουν να αγοράζουν ενέργεια από τη Ρωσία, με το επιχείρημα πως χρηματοδοτούν έτσι τον πόλεμο που διεξάγει ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία.

Επίσης, σηματοδοτούν μια στροφή 180 μοιρών για τον Τραμπ, ο οποίος είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι θα συναντούσε τον Πούτιν τις επόμενες εβδομάδες και είχε δηλώσει επανειλημμένα ότι πίστευε ότι η Ρωσία ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο. Ωστόσο την Τρίτη, δήλωσε ότι δεν ήθελε μια συνάντηση που δεν θα οδηγήσει πουθενά.

Οι κυρώσεις «σηματοδότησαν μια μετατόπιση στην προσέγγιση του Προέδρου Τραμπ απέναντι στη Ρωσία και ανοίγουν την πόρτα για αυστηρότερες κυρώσεις στο μέλλον, οι οποίες θα μπορούσαν τελικά να επηρεάσουν τις ροές ρωσικού πετρελαίου», δήλωσε ο Γουόρεν Πάτερσον, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της ING Groep NV στη Σιγκαπούρη. «Η αβεβαιότητα έγκειται στο πόσο αποτελεσματικές θα είναι αυτές οι κυρώσεις και στον πραγματικό αντίκτυπο που θα έχουν» στις εξαγωγές, πρόσθεσε.