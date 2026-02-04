Κεραμέως για Εθνική Κοινωνική Συμφωνία: Θλιβερό το «όχι σε όλα» της αντιπολίτευσης

«Η Ευρώπη μας λέει ότι, είμαστε πηγή έμπνευσης για όλη την Ευρώπη και εσείς, δυστυχώς, να μένετε στη στείρα απομονωμένη αντιπολίτευση, του "όχι σε όλα"», είπε.

«Είναι θλιβερό να επικρίνετε ένα νομοσχέδιο που έχει γίνει από κοινού με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους» ανέφερε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχολιάζοντας τις αρνητικές τοποθετήσεις της Αντιπολίτευσης στην επί της Αρχής συζήτηση του σχεδίου νόμου για την «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας» στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η υπουργός ανέφερε πως είναι «θλιβερό να λένε οι έξω τόσα καλά πράγματα για την πατρίδα μας για αυτή την Κοινωνική Συμφωνία που επιτεύχθηκε και εσείς να παρουσιάζετε μία πλαστή εικόνα διάλυσης και καταστροφής. Η Ευρώπη μας λέει ότι, είμαστε πηγή έμπνευσης για όλη την Ευρώπη και εσείς, δυστυχώς, να μένετε στη στείρα απομονωμένη αντιπολίτευση, του "όχι σε όλα"».

Η κυρία Κεραμέως απευθυνόμενη κυρίως στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ τους επισήμανε πως το διοικητικό συμβούλιο ΓΣΕΕ, που είναι ο ένας από τους έξι εθνικούς κοινωνικούς εταίρους που συμφώνησαν, απαρτίζεται από όλες τις παρατάξεις, από την αντίστοιχη της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και όλες οι παρατάσεις της ΓΣΕΕ ψήφισαν "ναι" στην εθνική κοινωνική συμφωνία και έτσι βγήκε ομόφωνη απόφαση της» .

Η υπουργός, απαντώντας στο επιχείρημα της Αντιπολίτευσης ότι η Κυβέρνηση οδηγήθηκε στην Συμφωνία αυτή εξ αιτίας της Ευρωπαϊκής Οδηγίας είπε «η συγκεκριμένη Οδηγία μιλάει για διαβούλευση, δεν λέει να γράψουμε μαζί νομοσχέδιο με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, όπως εμείς κάναμε. Να θεσπίσουμε μαζί έναν - έναν τους όρους του νομοσχέδιου» για αυτό άλλωστε «βγήκε και η Αρμόδια Επίτροπος Απασχόλησης και μας συνεχάρη» Η κυρία Κεραμέως επισήμανε στις αναφορές ότι δεν θεσπίζεται ο τριμερής διάλογος πως δεν θεσπίζεται γιατί στο Υπουργείο μόνιμο τριμερές όργανο, το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας που συνεδριάζει διαρκώς. Απέρριψε ότι υπήρξε κρυφός ο διάλογος και επισήμανε ειδικά στον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ που το ανέφερε ότι, ενώ κληθήκατε στον διάλογο, εσείς ήσασταν που δεν προσήλθατε.

Η υπουργός, αναφερόμενη σε δείκτες και στοιχεία σε σχέση με το ύψος των μισθών και συμβάσεων υπενθύμισε ότι «παραλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας με μια ανεργία που ήταν στο 18% και τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ. Χρειάστηκαν πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις και συστηματικές πρωτοβουλίες για να καταφέρουμε, να οδηγηθούμε στο να έχουμε 7,5% ανεργία, κατώτατο μισθό στα 880 ευρώ και προσεχώς το 2027, στα 950 ευρώ. Να ξεπεράσουμε τα 1.500 ευρώ στο μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης και τώρα να φτάσουμε στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Σχετικά με την έκτακτη βάρδια που έχει καταστρέψει την αγορά εργασίας, το δήθεν 13ωρο που ανέφεραν όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, η κυρία Κεραμέως είπε ότι «λυπάμαι πάρα πολύ που θα σας καταρρίψω αυτό το αφήγημα», καθώς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, εάν και έχουν περάσει 19 μήνες από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου της έκτης βάρδιας το ποσοστό των επιχειρήσεων της χώρας που το αξιοποίησε είναι μόλις το 0,14%. Το δήθεν 13ωρο οι μισθωτοί που το αξιοποίησαν είναι 0,4%! . Η υπουργός, επίσης απέρριψε ότι οι νέοι συνεχίζουν να φεύγουν στο εξωτερικό λέγοντας ότι συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, καθώς από τους 660.000 που έφυγαν από το 2010 μέχρι το 2023 έχουν επιστρέψει 420.000 και αυτοί που επιστρέφουν στη χώρα είναι περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν. Σολιάζοντας τις αναφορές για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, η υπουργός επικαλέστηκε τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας για την αύξηση των ελέγχων και των προστίμων που έχει καταλογίσει. Πως δεν έχει αλλάξει ο τρόπος που καταμετρώνται τα ατυχήματα από την Αρχή από εκείνο που υπήρχε πριν το 2019, όπως και ότι η Επιθεώρηση Εργασίας είναι καλυμμένη στο πάνω από 90% των οργανικών της θέσεων.

Η κυρία Κεραμέως σχετικά με τις ΣΣΕ ξεκάθάρισε πως με την Συμφωνία «δεν περιορίζεται η άσκηση δικαιωμάτων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σωματείων γιατί προβλέπεται ρητώς στη διάταξη ότι η ΓΣΕΕ θα μπορεί μόνο να συνυπογράφει κατόπιν πρόσκλησης της, εάν δεν προσκληθεί η ΓΣΕΕ δεν μπορεί να υπογράψει κλαδική σύμβαση. 'Αρα, η ρύθμιση αυτή σέβεται απόλυτα τη συλλογική αυτονομία των αρμόδιων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συλλογικών οργανώσεων». Για τη μετενέργεια, ότι διευκρίνησε πως αυτή έχει αόριστη διάρκεια. Δεν υπάρχει διάρκεια στη μετενέργεια, είναι αορίστου χρόνου μέχρι να συναφθεί νέα Συλλογική ή Ατομική Σύμβαση Εργασίας. Η δυνατότητα για επέκταση παρέχεται μόνο και εφόσον μια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπογράφεται από δύο τριτοβάθμιες οργανώσεις. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν θέτουν καμία νέα προϋπόθεση για το δικαίωμα προσφυγής στη διαιτησία , σημείωσε η υπουργός.

Οι θέσεις των κομμάτων

Ο εισηγητής της ΝΔ Γιώργος Στύλιος ζήτησε την δικαομματική υπερψήφιση του νομοσχεδίου υπογραμμίζοντας όπως ανέφερε «την σπουδαιότητα που έχει για τον κόσμο της εργασίας. Την κοινωνική αποδοχή, καθώς η Κοινωνική αυτή Συμφωνία δεν συντάχθηκε αποκλειστικά από την Κυβέρνηση, αλλά καταρτίσθηκε από κοινού με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Και γιατί αποτελεί ένα ορόσημο για τις εργασιακές σχέσεις για την χώρα, αφού βάζει οριστικό τέλος στους μνημονιακούς περιορισμούς και τις δεσμεύσεις του παρελθόντος». Ο βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε πως το σχέδιο νόμο αυτό «κλείνει ουσιαστικά η πόρτα στο παρελθόν της κρίσης και των μνημονίων και γυρίζουμε σελίδα επιστρέφοντας στην κανονικότητα που είναι διαφορετική από εκείνη που μας οδήγησε στην κρίση και η οποία στηρίζεται σε στέρεα και βιώσιμα οικονομικά μεγέθη» Ο κ. Στύλιος είπε πως η Κοινωνική Συμφωνία που προέκυψε μεταξύ Κυβέρνησης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων «δείχνει ότι μπορούμε να βρίσκουμε κοινό πεδίο συνεννόησης ακόμα και ζητήματα που παραδοσιακά προκαλούσαν σφοδρές αντιδράσεις και ότι το Κράτος μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την εύρεση πεδίων σύγκλισης και εγγυητής εμπιστοσύνης». Η Συμφωνία αυτή, παρατήρησε ο βουλευτής «είναι προϊόν μιας σοβαρής προετοιμασίας βασισμένη σε δεδομένα που ήδη αναγνωρίσθηκε διεθνώς». Ο εισηγητής της πλειοψηφίας αναλύοντας τις διατάξεις και τους στόχους της Κοινωνικής Συμφωνίας είπε πως αποδεικνύεται πως « η κοινωνική συνοχή και η ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη είναι έννοιες αλληλένδετες. Η Συμφωνία αυτή υπερβαίνει τις διαχωριστικές γραμμές και θέτει τις βάσεις για μια αγορά εργασίας αντάξια των σύγχρονων ευρωπαϊκών προτύπων» και είναι «μια Συμφωνία που ενώνει εργαζόμενους και εργοδότες, μια Συμφωνία που κοιτάζει μπροστά». Η οποιαδήποτε καταψήφιση του νομοσχεδίου αυτού, είπε ο κ. Στύλιος «θα σημαίνει την καταψήφιση όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων» και κάλεσε τα κόμματα «να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να μην δουν τη νομοθέτηση αυτή ως μια ευκαιρία άσκησης μικροπολιτικής. Να μην κάνουν ένα τοξικό διάλογο, αλλά ένα γόνιμο διάλογο, ως μια τιμή στους εργαζόμενους της εποχής της κρίσης »

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης από την δική του πλευρά επέκρινε την Κυβέρνηση ότι « επί επτά χρόνια δεν κάνετε τίποτα για τη στήριξη των εργαζομένων. Φτάσαμε στον πάτο της ποσοστιαίας κάλυψης στη χώρα μας των εργαζομένων με ΣΣΕ και ήρθε η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2022/2041, η οποία σας ταρακούνησε και σας ανάγκασε να θυμηθείτε τις Συλλογικές Συμβάσεις». Η Κυβέρνηση, είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ « δεν επέλεξε ξαφνικά, να πάρει μέτρα για την Ενίσχυση των ΣΣΕ. Δεν ήταν δική της πολιτική επιλογή το να καθίσει στο τραπέζι με τους κοινωνικούς εταίρους». Επέκρινε την Κυβέρνηση ότι «επί επτά χρόνια δεν κάνατε απολύτως τίποτα για την ενίσχυση των ΣΣΕ, δεν κάνατε απολύτως τίποτα για τον τριμερή κοινωνικό διάλογο, δεν κάνατε καμία τριμερή συμφωνία». Η κάλυψη των ΣΣΕ στην Ελλάδα, υποστήριξε ο κ. Χρηστίδης «σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το τελευταίο τρίμηνο του 2025, κυμαινόταν στο 10,6%. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η χώρα μας βρίσκεται προτελευταία στις ΣΣΕ, με τελευταία την Πολωνία», ενώ παράλληλα κατέθεσε και έναν πίνακα από την ετήσια έκθεση του ΟΜΕΔ 2023 που δείχνει όπως είπε «την πτώση της κάλυψης από ΣΣΕ, ανά τα χρόνια, με αποκορύφωμα τα τελευταία επί διακυβέρνησης ΝΔ». Για τον επί επτά μήνες διάλογο που υπήρξε μεταξύ Κυβέρνησης και εθνικών κοινωνικών εταίρων, ο κ. Χρηστίδης είπε ότι αυτός «έγινε στα "κρυφά"» κάτι που δεν αποτελεί « καλή πρακτική» Το Υπουργείου Εργασίας είπε «θα έπρεπε να είχε θεσμοθετήσει έναν εθνικό τριμερή κοινωνικό διάλογο, ανοικτό και όχι πίσω από κλειστές πόρτες και εν αγνοία της κοινωνίας». Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο είπε πως «δεν έχει κανένα απολύτως κίνητρο για την ενίσχυση των ΣΣΕ. Δεν έχει κανένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την αύξηση του ποσοστού κάλυψης από ΣΣΕ». Ο εισηγητής της μειοψηφίας αναφερόμενος σε δείκτες της Εurostat είπε πως «η πραγματικότητα που βιώνει η πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών είναι δυσβάσταχτη και απελπιστική», καθώς όπως καταγράφεται η Ελλάδα το 2024 είναι στην δεύτερη χειρότερη θέση στην ΕΕ ως προς τον μέσο μισθό, με ετήσιες αποδοχές μόλις 17.954 ευρώ. Είναι στην προτελευταία θέση στην ΕΕ, στην αγοραστική δύναμη. Οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι πρωταθλητές με τις περισσότερες ώρες εργασίας εβδομαδιαίως. Η παραγωγικότητα της εργασίας, εξακολουθεί να υπολείπεται έως και 18% σε σχέση με το 2009. Η Ελλάδα, είναι στη δεύτερη θέση της ΕΕ με την υψηλότερη φορολόγηση της εργασίας. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ καταλόγισε την Κυβέρνηση της ΝΔ ότι κατήργησε τον βάσιμο λόγο απόλυσης, ενισχύοντας την αυθαιρεσία των εργοδοτών. Αντικατέστησε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις με ατομικές συμφωνίες, γυρνώντας την εργατική νομοθεσία δεκαετίες πίσω. Συρρίκνωσε το δικαίωμα στην απεργία, ποινικοποιώντας ακόμα και την περιφρούρησή της. Νομοθέτησε τα 13ωρα ημερήσιας εργασίας σε έναν εργοδότη καταργώντας στην πράξη το 11ωρο ανάπαυσης. Εισήγαγε τις υπερωρίες στην εκ περιτροπής εργασία. Θεσμοθέτησε τις Συμβάσεις Διήμερης Απασχόλησης. Την ευέλικτη διευθέτηση του χρόνου εργασίας χωρίς αίτημα του εργαζόμενου. Κατόπιν όλων αυτών, ο κ. Χρηστίδης είπε πως «δεν μπορεί να έρχεστε εσείς να κουνήσετε το δάχτυλο σε εμάς για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας» Οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι είπε σε αυτό που όλοι συμφωνούν είναι « στην ανάγκη να επιστρέψει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας σε αυτούς μέσων ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Εσείς για αυτό τι κάνετε;» Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ αναφερόμενος στην τραγωδία στη βιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ είπε ότι «δεν ήταν η κακιά στιγμή, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση» σχετικά με τους όρους και για την ασφάλεια στην εργασία» και επέκρινε όσους από την Κυβέρνηση καταλόγισαν στα κόμματα της Αντιπολίτευσης «τυμβωρυχία» γιατί έθεσαν το ανεπαρκές πλαίσιο ασφάλειας στην εργασία.

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρήλος επέκρινε την κυβέρνηση για την εργασιακή της πολιτική. Σήμερα είπε «έρχεστε να πανηγυρίσετε ότι αλλάζετε το εργασιακό τοπίο, που εσείς όμως διαμορφώσατε από το 2019 και μετά». Το παρόν σχέδιο νόμου ανέφερε « δεν ενθαρρύνει, ούτε ενισχύει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα που συνάντησαν τα συνδικάτα και ο κόσμος της εργασίας με τις μονομερείς προσφυγές. Αποτελεί μια χαμένη ευκαιρία για εναρμόνιση με την υπόλοιπη ΕΕ». Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από την υπουργό να αναφέρει «εάν θα αλλάξετε τις διατάξεις και τους Νόμους που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις οι οποίες επικαλούνται οικονομικά προβλήματα ή ανταγωνιστικότητας να μην συμμορφώνονται με τις Κλαδικές Συμβάσεις;» Το νομοσχέδιο αυτό είπε «έρχεται την ώρα που ο εργαζόμενος βρίσκεται σε τραγική οικονομική κατάσταση και στην τελευταία θέση στην ΕΕ σε αγοραστική δύναμη, όταν το Κεφάλαιο αυξάνει το μερίδιό του από το 45% σε 50% του ΑΕΠ και η εργασία από το 40% κατρακύλησε στο 35%», ενώ αναφέρθηκε και σε μια σειρά άλλων δεικτών όπου καταγράφουν την πραγματική μείωση των μισθών και εισοδημάτων των εργαζομένων. Ο κ. Γαβρήλος είπε ότι «επί 7 χρόνια εμείς σας φωνάζουμε για την ανάγκη των ΣΣΕ, της ενίσχυσής και της ενθάρρυνσης των κοινωνικών εταίρων στο να καθίσουν σε ένα τραπέζι, αλλά εσείς ακόμα και στην συζήτηση του τελευταίου νομοσχεδίου αρνούσασταν την επαναφορά των ΣΣΕ». Αυτό, ανέφερε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, «που σας οδήγησε να καθίσετε στο τραπέζι με τους κοινωνικούς εταίρους και να φέρετε αυτό το νομοσχέδιο - με τα πολύ λίγα και τα πολύ καθυστερημένα- ήταν η Ευρωπαϊκή Οδηγία». Η Συμφωνία αυτή ήταν είπε «φέρνει τα ελάχιστα, δεν ακυρώνει τον 4046/2012 και τις διατάξεις του, δεν επαναφέρει την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και κρατάτε η Κυβέρνηση μέσα από αλγόριθμους και υπολογισμούς να ορίζει τον κατώτατο μισθό». Εάν τολμούσατε, είπε ο κ. Γαβρήλος, και φέρνατε την Ε.Σ.Σ.Ε από το 24% θα οδηγούμασταν στο 55% με 60% του ποσοστού των εργαζομένων που καλυπτόταν με ΣΣΕ και Κλαδικές Συμβάσεις φτάνοντας έτσι κοντά στο όριο του 80% που θέτει η ΕΕ. Ο βουλευτής εκτίμησε ότι η μείωση του ποσοστού συμμετοχής της αντιπροσωπευτικότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων από το 50% σε 40% για την σύναψη σύμβασης εάν την προσυπογράφει η ΓΣΕΕ δεν θα επιλύσει το πρόβλημα. Ανέφερε ότι αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγάλο ερωτηματικό αυτή την διάταξη, καθώς όπως είπε «είναι μια παρέμβαση στην αυτονομία των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων». Η μετενέργεια , πρόσθεσε δεν επιστρέφει στο καθεστώς που υπήρχε πριν το 2012. Δεν υπάρχουν εχέγγυα ότι μετά την λήξη μιας ΣΣΕ δεν θα επανέλθουν οι ατομικές συμβάσεις εργασίας. Ο ρόλος του ΟΜΕΔ και της Διαιτησίας εκτίμησε ότι θα γίνει χειρότερος με την δημιουργία της Ειδικής αυτής Επιτροπής που θεσπίζεται. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ παράλληλα έκανε εκτενείς αναφορές σε θέματα ασφάλειας και Υγείας στην εργασία με αφορμή τα όσα αναδεικνύονται από το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στην βιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ επιρρίπτοντας σε σειρά ευθυνών στην Κυβέρνηση για την διαμόρφωση που έχιε κάνει στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Λεωνίδας Στολτίδης εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή του στο σχέδιο νόμου μιλώντας για μια «κατάπτυστη Συμφωνία της νέας τρόικας μεταξύ Κυβέρνησης - ΣΕΒ και ΓΣΕΕ που επιδιώκει να βάλει ταφόπλακα στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας». Η Συμφωνία αυτή είπε ότι αποτελεί ένα ακόμα εργαλείο για το χτύπημα των μισθών και των δικαιωμάτων με νέους «κόφτες» και περισσότερες ευκολίες στην εργοδοσία με ταυτόχρονη προσπάθεια νεκρανάστασης της ηγεσίας ΓΣΕΕ». Ο βουλευτής του ΚΚΕ ήταν ιδιαιτέρως επικριτικός προς την ηγεσία της ΓΣΕΕ λέγοντας πως προχώρησε σε «μια Συμφωνία εν κρυπτώ από τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα» και ότι είναι «πλήρως εναρμονισμένη στο πυκνό αντεργατικό πλέγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελεί τη "μήτρα" εκατοντάδων νόμων σε όλες τις χώρες για τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου μέσα από τη διαρκή συμπίεση του λεγόμενου κόστους εργασίας». Ο κ. Στολτίδης χαρακτήρισε «αισχρή την Συμφωνία αυτή» λέγοντας πως «οι αγώνες των εργαζομένων το επόμενο διάστημα θα ενταθούν» και «η Κυβέρνηση θα πρέπει να είναι σίγουρη ότι και αυτό το νομοσχέδιο θα ανατραπεί από την οργανωμένη πάλη των εργαζομένων για συλλογικά δικαιώματα, συμβάσεις και αυξήσεις στους μισθούς». Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ αναφέρθηκε και στο τραγικό εργατικό δυστύχημα στην βιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ μιλώντας «για ένα έγκλημα στο οποίο είναι συνένοχοι. Εργοδοσία, κυβέρνηση και περιφερειακή αρχή» αναδεικνύοντας ότι η «υγιής επιχειρηματικότητα» είναι αυτή που για να μην μπει εμπόδιο στο κέρδος της εταιρείας το κόστος της πυρόσβεσης και της ασφάλειας, δεν υπήρξε καμία ασφαλιστική δικλείδα για να μην οδηγηθούν στον όλεθρο οι εργαζόμενες του εργοστασίου. Πρόκειται για ‘ένα "νόμιμο" έγκλημα προδιαγεγραμμένο με Νόμους όλων σας».

Η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «ψευδεπίγραφο» και απέρριψε ότι πρόκειται για μια «Ιστορική Συμφωνία» που ανέφερε η υπουργός Εργασίας, καθώς, όπως είπε, «ουσιαστικά διατηρείται αναλλοίωτο το αντεργατικό πλαίσιο που διαμορφώσατε μετά το 2019. Δεν επανέρχονται σε καμία περίπτωση οι βασικές αρχές των συλλογικών συμβάσεων. Η μονομερή προσφυγή στη διαιτησία». Αντίθετα. είπε. «σήμερα προστίθεται ένας επιπλέον κόφτης με την Επιτροπή Κρίσης των Αιτήσεων». Συλλογικές συμβάσεις χωρίς μονομερή προσφυγή στη διαιτησία, τόνισε η βουλευτής «δεν μπορούν να υπάρξουν. Ο εργαζόμενος δεν έχει κανέναν μοχλό πίεσης». Η κυρία Αχτσιόγλου καταλόγισε στην Κυβέρνηση ότι πως «δεν επαναφέρετε την αρχή της επεκτασιμότητας των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, ούτε την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Αντιθέτως, διατηρείτε όλες εκείνες τις εξαιρέσεις, τα χειρουργικά πλήγματα, που νομοθετήσατε το 2019». Η αγορήτρια της Νέας Αριστεράς κατήγγειλε ότι «με το νομοσχέδιο εισάγετε ως νέους περιοριστικούς όρους για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων». Η εισαγωγή της βάσης των τιμές των προϊόντων και του πληθωρισμού επισήμανε πως θα επηρεάσουν τη διαπραγμάτευση για μία κλαδική συλλογική σύμβαση και θα οδηγήσει σε χαμηλές αυξήσεις. Θα λειτουργήσει δηλαδή ως εκ των προτέρων κόφτης στις διεκδικήσεις των εργαζομένων και όπλο στα χέρια της εργοδοτικής πλευράς για να απορρίψει το αίτημα αύξησης μισθών». Παρατήρησε πως «αυτές οι αντεργατικές και περιοριστικές για την επέκταση προσθήκες του νομοσχεδίου δεν ανέβηκαν στην διαβούλευση του. Το νομοσχέδιο αυτό και η Κοινωνική Συμφωνία εκτίμησε η κυρία Αχτσιόγλου ότι « όχι μόνο δεν αλλάζει τίποτα από το πλαίσιο διάλυσης των συλλογικών συμβάσεων που έχετε διαμορφώσει, αντίθετα, το κάνει χειρότερο. Είναι προκλητικό» και ενοχοποιεί «τις διεκδικήσεις των εργαζομένων λέγοντας τους "μην πάρετε αυξήσεις" ή "πάρτε αυξήσεις ψίχουλα" γιατί θα επηρεαστεί το κόστος των προϊόντων, θα ανέβει ο πληθωρισμός και η ακρίβεια». Η εισηγήτρια της Νέας Αριστεράς αναφέρθηκε παράλληλα και στο τραγικό εργατικό δυστύχημα της ΒΙΟΛΑΝΤΑ λέγοντας ότι από την υπουργό «το μόνο που έχουμε ακούσει είναι μόνο δηλώσεις συλλυπητηρίων και από την πλευρά του κυβερνητικού εκπροσώπου μία χυδαία επίθεση στην αντιπολίτευση» και πρόσθεσε πως «οι πέντε θάνατοι δεν οφείλονται στην κακιά στιγμή. Η επιχείρηση και η κυβέρνηση έχουν βαρύτατες ευθύνες. Μία βιομηχανική εγκατάσταση λειτουργούσε με τρομακτικές ελλείψεις και δεν είχε ελεγχθεί. Η κυβέρνηση δεν ελέγχει την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους, όχι από ανεπάρκεια αλλά από στρατηγική επιλογή».

Η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου, ανέφερε πως τοποθετούμαστε αρνητικά επί της Αρχής του σχεδίου νόμου υποστηρίζοντας ότι «πίσω από τον δήθεν τίτλο του νομοσχεδίου για την ενίσχυση των ΣΣΕ και του πλαισίου των διαπραγματεύσεων αυτό που διαπιστώνουμε είναι πως δεν εξασφαλίζει, ούτε αύξηση των πραγματικών μισθών, ούτε μείωση της ακρίβειας. Αντίθετα ενισχύει την συγκέντρωση εξουσίας, αποδυναμώνει την φωνή των μικρών και μεσαίων κοινωνικών δυνάμεων». Από την συνολική εξέταση των διατάξεων του νομοσχεδίου είπε η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης «προκύπτει πως παρά τις διακηρύξεις της Κυβέρνησης το νομοσχέδιο κινείται τελικά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δεν στηρίζει ούτε τους εργαζομένους, ούτε την ουσιαστική στήριξης της εργασίας και ούτε την ελληνική παραγωγή». Καταλόγισε στην Κυβέρνηση ότι «επιλέγει την διεύρυνση της γραφειοκρατίας και την αποδυνάμωση των πραγματικών συλλογικών μηχανισμών». Η κυρία Αθανασίου είπε ότι «δεν αντιμετωπίζεται η επέκταση των ΣΣΕ ως ένα ώριμο αποτέλεσμα κοινωνικού διαλόγου, αλλά ως διοικητική πράξη που αφορά λίγους και με τις κεντρικές οργανώσεις να παίζουν τον κεντρικό ρόλο, ενώ οι χιλιάδες ΜμΕ και επαγγελματίες της περιφέρειας να τίθενται στο περιθώριο». Οι συλλογικές συμβάσεις, ανέφερε η βουλευτής « πως διαπιστώνουμε ότι μετατρέπονται σε εργαλείο Υπουργικών Αποφάσεων κάτι που υπονομεύει την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και αλλοιώνει τον χαρακτήρα τους». Για το πεδίο της Διαμεσολάβησης και της Διαιτησίας, η κυρία Αθανασίου είπε «εισάγονται νέα στάδια ελέγχου, Επιτροπές παραδεκτού και μητρώα με αποτέλεσμα οι θεσμοί που θεσπίστηκαν για να επιλύνουν άμεσα στις εργατικές διαφορές να μετατρέπονται σε πολύπλοκα και πολυεπίπεδα σχήματα, το πιθανότερο να είναι και δύσκαμπτα και με αυξημένο διοικητικό βάρος επιφέροντας ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις». Η βουλευτής, μεταξύ άλλων είπε, πως το νομοσχέδιο «δεν λαμβάνει καμία πρόνοια για την θεσμοθέτηση ελάχιστων κινήτρων προς τις εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις προκειμένου να προσχωρήσουν στην σύναψη ΣΣΕ, ενώ και η μετενέργεια καταλήγει να είναι παντελώς αδιάφορη».

Ο ειδικός αγορητής της Νίκης Γεώργιο Ρούντας επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί της Αρχής στην συζήτηση της Ολομέλειας.

Η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά ανέφερε από την δική της πλευρά ότι « φυσικά θα θέλαμε πολύ να είμαστε συγκαταβατικοί και συναινετικοί, αλλά δυστυχώς με την παρούσα κατάσταση, όπως είναι τα εργασιακά στη χώρα μας, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι αυτό το νομοσχέδιο αποτελεί την ιστορική τομή, όπως είπε η υπουργός». Το νομοσχέδιο, είπε η βουλευτής, « έρχεται να ρίξει στάχτη ουσιαστικά στα μάτια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δείξουμε ότι συμμορφωνόμαστε με την Οδηγία για τους επαρκείς μισθούς. Όμως η αλήθεια βρίσκεται στους χαμηλούς μισθούς και κυρίως στη σιωπή των εργαζομένων που θέλετε για υπογράφουν ατομικές συμβάσεις λαιμητόμους, αμέσως μόλις λήξει το τρίμηνο της μετενέργειας των ΣΣΕ». Μια πραγματική κοινωνική Συμφωνία είπε θα απαιτούσε δικαιοσύνη, άμεση κατάργηση της εξαήμερης απασχόλησης, την πραγματική επαναφορά της Αρχής της Εύνοιας, αυστηρούς ελέγχους και κυρώσεις και όχι χάδια σε όσους παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων». Η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο «αφήνει παράθυρα για την εργοδοτική ασυδοσία». Η χώρα πρόσθεσε η κυρία Κεφαλά «δεν αφήνει οριστικά πίσω της τη θεσμική βαρυχειμωνιά, που ξεκίνησε το 2012», αλλά στην ουσία είναι «ένα χαλί για να κρύψουμε από κάτω το πρόβλημα». Η Κυβέρνηση είπε «μας λέει πως με την Συμφωνία αυτή αφαιρεί το κίνητρο κωλυσιεργίας από τους εργοδότες. Εμείς όμως λέμε ότι απλώς μεταθέτει την πίεση στον πιο αδύναμο κρίκο, που είναι ο εργαζόμενος που θα καλείται να συναινέσει ατομικά σε αυτά που έχασε συλλογικά». Στην πράξη, η εργοδοτική αυθαιρεσία δεν πτοείται από ποσοστά. Καταλόγισε στην Κυβέρνηση έλλειψη πολιτικής βούλησης. Η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε εκτενείς αναφορές στο θέμα ασφάλειας και των όριων εργασίας και επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως η τραγωδία στο εργασιο ΒΙΟΛΑΝΤΑ «δεν είναι μια εξαίρεση. Είναι το σύμπτωμα μιας αγοράς εργασίας που λειτουργεί ως ζούγκλα με τις ευλογίες των Νόμων που εσείς έχετε ψηφίσει τα τελευταία χρόνια».

Αύριο το πρωί προγραμματίσθηκε να διεξαχθεί η ακρόαση φορέων στην Επιτροπή για το νομοσχέδιο. Την Δευτέρα η επί των άρθρων συζήτηση του και την Τετάρτη η ανάγνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ