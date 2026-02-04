Τουλάχιστον 170 νεκροί από επίθεση ενόπλων στη Νιγηρία

Χωρικοί διέφυγαν στις γύρω δασικές εκτάσεις όταν οι ένοπλοι επιτέθηκαν στο χωριό Γουόρο, δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters ο βουλευτής Σαϊντού Μπάμπα Άχμεντ.

Τουλάχιστον 170 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση ενόπλων σε ένα απομακρυσμένο χωριό στην πολιτεία Κουάρα της κεντρικής Νιγηρίας, δήλωσε σήμερα ένας τοπικός βουλευτής στο Reuters, ενώ αρχές και στρατιώτες συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες σε κοντινή δασική έκταση.

Πρόκειται για την πλέον πολύνεκρη επίθεση που καταγράφεται φέτος στην περιοχή που συνορεύει με την πολιτεία Νίγηρα, μια περιοχή που γίνεται όλο και περισσότερο στόχος ενόπλων που επιτίθενται σε χωριά, απαγάγουν κατοίκους και κλέβουν ζώα.

Χωρικοί διέφυγαν στις γύρω δασικές εκτάσεις όταν οι ένοπλοι επιτέθηκαν στο χωριό Γουόρο, δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters ο βουλευτής Σαϊντού Μπάμπα Άχμεντ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ένοπλοι συγκέντρωσαν κατοίκους, τους έδεσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη και τους εκτέλεσαν. Ο βουλευτής έδειξε φωτογραφίες άψυχων σωμάτων στο Reuters, τις οποίες το πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα.

Οι επιτιθέμενοι πυρπόλησαν επίσης σπίτια και καταστήματα κατά τη διάρκεια της επιδρομής που σημειώθηκε χθες Τρίτη.

«Όπως σας μιλάω, βρίσκομαι στο χωριό μαζί με στρατιωτικό προσωπικό, κάνοντας διαλογή σορών ανθρώπων και ψάχνοντας τις γύρω περιοχές», είπε ο Άχμεντ.

Πολλοί άνθρωποι αγνοούνταν μέχρι και σήμερα το πρωί, τόνισε.

Κάτοικοι δήλωσαν στο Reuters ότι οι ένοπλοι, που πιστεύεται ότι ήταν τζιχαντιστές που συχνά έκαναν κηρύγματα στο χωριό, απαίτησαν από τους ντόπιους και να υποταχθούν στη Σαρία.

Όταν οι χωρικοί αρνήθηκαν, οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια του κηρύγματος της Τρίτης.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Κουάρα, δήλωσε ότι αστυνομία και στρατός έχουν κινητοποιηθεί στην περιοχή για μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για τα θύματα.

Η φονική επίθεση γίνεται καθώς οι σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Νιγηρίας είναι τεταμένες, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να καταγγέλλει «τους φόνους χριστιανών» από «ισλαμιστές τρομοκράτες» και να απειλεί με στρατιωτική επέμβαση στη χώρα.

Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν αυτό που χαρακτήρισαν ως τρομοκρατικούς στόχους στις 25 Δεκεμβρίου.

Οι αρχές της Νιγηρίας απορρίπτουν τους ισχυρισμούς της Ουάσινγκτον, λέγοντας ότι στη χώρα σκοτώνονται περισσότεροι μουσουλμάνοι παρά χριστιανοί. Λένε ότι βρίσκονται σε συζητήσεις με την αμερικανική κυβέρνηση για πιθανή συνεργασία σε θέματα ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ