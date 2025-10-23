Kering: Άνοδος 9% της μετοχής καθώς το brand Gucci δείχνει τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης

Κέρδη 9% σημειώνει η μετοχή της Kering, ιδιοκτήτρια του brand Gucci, στο Χρηματιστήριο του Παρισιού, μετά τον περιορισμό της πτώσης των πωλήσεων, ενώ την ίδια στιγμή τα τριμηνιαία κέρδη ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις.
Συγκεκριμένα ο γαλλικός κολοσσός των ειδών πολυτελείας, ανακοίνωσε πωλήσεις 3,42 δισ. ευρώ (3,97 δισ. δολ.) για το τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας μείωση 5% την ίδια περίοδο πέρυσι. Η επίδοση ωστόσο αποτελεί βελτίωση σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο, όταν οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 15%. Επίσης, ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών για πτώση 9,6%, σύμφωνα με στοιχεία της Visible Alpha, όπως αναφέρει το Reuters
Οι πωλήσεις της Gucci, του μεγαλύτερου brand της εταιρείας, υποχώρησαν 14% σε ετήσια βάση στα 1,34 δισ. ευρώ, με την καλύτερη απόδοση που σημείωσαν οι μικρότεροι οίκοι του ομίλου να μετριάζουν το πλήγμα για την Kering.
H συγκεκριμένη πτώση σηματοδοτεί την έβδομη συνεχόμενη τριμηνιαία διψήφια πτώση για τη μάρκα, η οποία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ των κερδών του ομίλου, ωστόσο η εταιρεία σημειώνει ότι η πτώση εξακολουθεί να αποτελεί μία σημαντική βελτίωση σε σχέση με το το προηγούμενο τρίμηνο, όταν οι πωλήσεις της μάρκας μειώθηκαν κατά 25%.
Η Kering παραμένει προσηλωμένη στην ανατροπή της απόδοσης της εταιρείας, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Λούκα ντε Μέο. Πρόσθεσε ότι η «απόδοση του γίγαντα πολυτελών ειδών στο τρίτο τρίμηνο, ενώ αντιπροσωπεύει μια σαφή διαδοχική βελτίωση, παραμένει πολύ χαμηλότερη από αυτήν της αγοράς».
Πριν λίγες μέρες η εταιρεία κατέληξε σε συμφωνία να πουλήσει το τμήμα ομορφιάς της στην L’Oreal έναντι 4 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής τους συμμαχίας. Η Kering ξεκίνησε το τμήμα ομορφιάς της το 2023, αποκτώντας την εταιρεία αρωμάτων υψηλής ποιότητας Creed για περίπου 3,5 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η L’Oreal, ο μεγαλύτερος παίκτης στον κόσμο στον τομέα των καλλυντικών και της ομορφιάς, θα προσθέσει την Creed στο χαρτοφυλάκιό της.