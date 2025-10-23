Kering: Άνοδος 9% της μετοχής καθώς το brand Gucci δείχνει τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης

Κέρδη 9% σημειώνει η μετοχή της Kering, ιδιοκτήτρια του brand Gucci, στο Χρηματιστήριο του Παρισιού την Πέμπτη, μετά τον περιορισμό της πτώσης των πωλήσεων, ενώ την ίδια στιγμή τα τριμηνιαία κέρδη ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις.

Συγκεκριμένα ο γαλλικός κολοσσός των ειδών πολυτελείας, ανακοίνωσε πωλήσεις 3,42 δισ. ευρώ (3,97 δισ. δολ.) για το τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας μείωση 5% την ίδια περίοδο πέρυσι. Η επίδοση ωστόσο αποτελεί βελτίωση σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο, όταν οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 15%. Επίσης, ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών για πτώση 9,6%, σύμφωνα με στοιχεία της Visible Alpha, όπως αναφέρει το Reuters

Οι πωλήσεις της Gucci, του μεγαλύτερου brand της εταιρείας, υποχώρησαν 14% σε ετήσια βάση στα 1,34 δισ. ευρώ, με την καλύτερη απόδοση που σημείωσαν οι μικρότεροι οίκοι του ομίλου να μετριάζουν το πλήγμα για την Kering.

H συγκεκριμένη πτώση σηματοδοτεί την έβδομη συνεχόμενη τριμηνιαία διψήφια πτώση για τη μάρκα, η οποία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ των κερδών του ομίλου, ωστόσο η εταιρεία σημειώνει ότι η πτώση εξακολουθεί να αποτελεί μία σημαντική βελτίωση σε σχέση με το το προηγούμενο τρίμηνο, όταν οι πωλήσεις της μάρκας μειώθηκαν κατά 25%.

Η Kering παραμένει προσηλωμένη στην ανατροπή της απόδοσης της εταιρείας, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Λούκα ντε Μέο. Πρόσθεσε ότι η «απόδοση του γίγαντα πολυτελών ειδών στο τρίτο τρίμηνο, ενώ αντιπροσωπεύει μια σαφή διαδοχική βελτίωση, παραμένει πολύ χαμηλότερη από αυτήν της αγοράς».

Πριν λίγες μέρες η εταιρεία κατέληξε σε συμφωνία να πουλήσει το τμήμα ομορφιάς της στην L’Oreal έναντι 4 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής τους συμμαχίας. Η Kering ξεκίνησε το τμήμα ομορφιάς της το 2023, αποκτώντας την εταιρεία αρωμάτων υψηλής ποιότητας Creed για περίπου 3,5 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η L’Oreal, ο μεγαλύτερος παίκτης στον κόσμο στον τομέα των καλλυντικών και της ομορφιάς, θα προσθέσει την Creed στο χαρτοφυλάκιό της.