Μυτιληναίος: Η πρόθεση από μόνη της δεν αρκεί πλέον - Η Ευρώπη χρειάζεται άμεσες αποφάσεις

Νέα δήλωση για το ζήτημα της επιβίωσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ζητώντας άμεσες, επιχειρησιακές αποφάσεις από τις Βρυξέλλες για ενέργεια, χρηματοδότηση και ETS, εν μέσω οξυμένης πίεσης στην ανταγωνιστικότητα πραγματοποίησε Ευάγγελος Μυτιληναίος ως πρόεδρος της European Metals, μετά τη συνάντηση με τη Γενική Διευθύντρια της DG GROW, Kerstin Jorna.

Με ανάρτηση στο LinkedIn, ο πρόεδρος και CEO της Metlen επεσήμανε πως αφού αναγνώρισε τη σημαντική πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί από τη DG GROW — από το Σχέδιο Δράσης για τον Χάλυβα και τα Μέταλλα, μέχρι τη δυναμική γύρω από το «Made in Europe» και την αρχική αρχιτεκτονική τόσο του Σχεδίου Δράσης «RESourceEU» όσο και του Industrial Accelerator Act (IAA), τόνισε ότι «οι πρωτοβουλίες αυτές αποτυπώνουν ξεκάθαρη πρόθεση: «Η Ευρώπη θέλει η βιομηχανική της ραχοκοκαλιά να παραμείνει ισχυρή, ανταγωνιστική και στρατηγικά αυτόνομη».

«Και αυτό αξίζει αναγνώριση. Όμως, η πρόθεση από μόνη της δεν αρκεί πλέον. Με την ανταγωνιστικότητα να δέχεται οξεία πίεση, το μήνυμά μου σήμερα ήταν ξεκάθαρο: η Ευρώπη χρειάζεται άμεσες, επιχειρησιακές αποφάσεις» υπογράμμισε και εξήγησε:

1 Άμεσες λύσεις στο ETS

Εάν δεν θεσπιστούν άμεσα ειδικά, επιστημονικά τεκμηριωμένα benchmarks ανά προϊόν, απαιτείται ένα «φρένο έκτακτης ανάγκης»: δεν μπορούν να επιτραπούν περαιτέρω και αδικαιολόγητες αυξήσεις στο κόστος παραγωγής από το ETS, τη στιγμή που οι ενεργοβόρες ευρωπαϊκές βιομηχανίες παλεύουν για την επιβίωσή τους. Δεν πρόκειται για ζήτημα μετά το 2030· πρέπει να αντιμετωπιστεί τώρα.

2. Άμεση πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ

Οι βιομηχανίες υλικών της Ευρώπης είναι έτοιμες να υλοποιήσουν τα έργα και τις επενδύσεις από τις οποίες εξαρτώνται η Πράσινη Συμφωνία και η βιομηχανική στρατηγική. Όμως, έως ότου ενεργοποιηθεί το ECF στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, απαιτείται άμεσα η κατεύθυνση όλων των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων σε ώριμα έργα κρίσιμων πρώτων υλών (CRM). Χωρίς γρήγορη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η στρατηγική αυτονομία παραμένει θεωρητική φιλοδοξία.

3. Άμεση δράση για την ανταγωνιστικότητα του κόστους ενέργειας

Το χάσμα στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη παραμένει ένα από τα πιο επιζήμια διαρθρωτικά μειονεκτήματα για τη βιομηχανία.

Τόνισα την ανάγκη για επείγουσες παρεμβάσεις:

άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για το συνολικό βάρος του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας

ταχείες βελτιώσεις στο CISAF

άμεση, βραχυπρόθεσμη ανακούφιση για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες

«Δεν πρόκειται για θέμα προτίμησης, αλλά για την αποτροπή απώλειας παραγωγικής δυναμικότητας σε τομείς ζωτικής σημασίας για τους κλιματικούς, ψηφιακούς και αμυντικούς στόχους της Ευρώπης. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά την κ. Jorna για την ανοιχτότητα, τον ρεαλισμό και τη δέσμευσή της στην αποκατάσταση της βιομηχανικής ισχύος της Ευρώπης. Τα δομικά στοιχεία υπάρχουν: Σχέδιο Δράσης για Χάλυβα και Μέταλλα, Made in Europe, RESourceEU, Industrial Accelerator Act. Τώρα πρέπει να μετατρέψουμε τα πλαίσια σε πράξη, με την ταχύτητα που επιβάλλουν οι σημερινές βιομηχανικές συνθήκες» κατέληξε.