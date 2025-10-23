Επιχειρήσεις | Διεθνή

Roche: Αυξάνει τo guidance για τα ετήσια κέρδη

Αύξησε την πρόβλεψη για τα ετήσια κέρδη της η Roche Holding, μετά την άνοδο 7% στις πωλήσεις σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες για τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, φτάνοντας τα 45,9 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναμένει πως τα κέρδη ανά μετοχή, θα αυξηθούν κατά ποσοστό που θα κυμανθεί από υψηλό μονοψήφιο έως χαμηλό διψήφιο σε σταθερές ισοτιμίες, ανέφερε η ελβετική φαρμακοβιομηχανία την Πέμπτη. Η προηγούμενη εκτίμηση προέβλεπε υψηλό μονοψήφιο κέρδος.

Η Roche ανέφερε επίσης μείωση των πωλήσεων κατά 1,4% στο τρίτο τρίμηνο, καθώς ορισμένοι βασικοί παράγοντες ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένου του επιτυχημένου οφθαλμικού φαρμάκου Vabysmo, δεν ανταποκρίθηκαν στις εκτιμήσεις.

Μετά τα αποτελέσματα, η μετοχή της Roche υποχωρεί οριακά στο ελβετικό χρηματιστήριο. Φέτος έχει ενισχυθεί σχεδόν 10%, λιγότερο από την ανταγωνίστρια Novartis. Η εταιρεία επανέλαβε επίσης ην πρόβλεψη εσόδων της για το έτος.

Η Roche χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό συμφωνιών και επιθετικών κινήσεων στο χαρτοφυλάκιό της, προκειμένου να αντικαταστήσει περίπου 5,8 δισ. φράγκα σε έσοδα, τα οποία οι αναλυτές προβλέπουν ότι θα χαθούν λόγω του ανταγωνισμού από φθηνότερα γεννόσημα φάρμακα έως το 2029. Οι συμφωνίες έχουν επικεντρωθεί στην παχυσαρκία και τις συναφείς ασθένειες, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της 89bio Inc. ύψους 3,5 δισ. δολ. που ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα.

Κλειδί για την ανταγωνιστικότητα της ελβετικής φαρμακοβιομηχανίας είναι τα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών τελικού σταδίου, τα οποία μέχρι στιγμής φέτος ήταν ανάμεικτα με μια αποτυχία στον βήχα των καπνιστών και μία επιτυχία στον καρκίνο του μαστού. Απομένουν ακόμη τα αποτελέσματα μιας στενά παρακολουθούμενης κλινικής δοκιμής για τη σκλήρυνση κατά πλάκας.

«Η ισχύς του ελβετικού φράγκου είχε αντίκτυπο», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Τόμας Σίνεκερ σε δημοσιογράφους. Η Roche λαμβάνει ένα σημαντικό μέρος των πωλήσεών της από τις ΗΠΑ σε δολάρια.

