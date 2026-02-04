Πολιτική | Διεθνή

Στη Μόσχα κορυφαίος Γάλλος διπλωμάτης για επαφές με Ρώσους αξιωματούχους

Η πηγή δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, πέραν του ότι ο στόχος ήταν να πραγματοποιηθεί διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών.

Στη Μόσχα βρέθηκε την Τρίτη κορυφαίος Γάλλος διπλωμάτης με σκοπό να πραγματοποιήσει συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Η γαλλική προεδρία δεν επιβεβαίωσε αλλά ούτε διέψευσε την είδηση.

«Όπως είπε ο πρόεδρος Μακρόν χθες, οι συζητήσεις διεξάγονται σε τεχνικό επίπεδο με πλήρη διαφάνεια και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τους κύριους Ευρωπαίους ομολόγους του», ανέφερε το Ελιζέ.

