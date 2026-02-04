Wall Street: Νέα πτώση 1,51% για Nasdaq με βαρίδι τα τσιπ - Απώλειες 17,31% για ΑMD

Ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,10% στις 49.288 μονάδες, ο S&P 500 υποχώρησε 0,69% στις 6.870 μονάδες και ο Nasdaq απώλεσε 1,79% στις 22.840 μονάδες.

Παραμένει το πτωτικό μομέντουμ στη Wall Street καθώς εντάθηκε το sell-off στις μετοχές τεχνολογίας, με τις απώλειες ειδικά στα τσιπ να βαραίνουν τους S&P 500 και Nasdaq. Οι traders επεξεργάζονται τα τελευταία στοιχεία της αγοράς εργασίας ενώ στρέφουν την προσοχή τους στην Alphabet, που ανακοινώνει τα μεγέθη της μετά το «καμπανάκι» ενώ τη διαδέχεται η Amazon την Πέμπτη.

Ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,53% στις 49.501 μονάδες, ο S&P 500 υποχώρησε 0,51% στις 6.882 μονάδες και ο Nasdaq απώλεσε 1,51% στις 22.904 μονάδες. Ενδεικτικό του κλίματος της μειωμένης όρεξης για ρίσκο αποτελεί και το νέο ξεπούλημα στα crypto με το Bitcoin να χάνει και την «άμυνα» των 73.000 δολαρίων. Στο ταμπλό, η μετοχή της Advanced Micro Devices κατρακύλησε 17,31% αφού το guidance του πρώτου τριμήνου θεωρήθηκε αδύναμο από ορισμένους αναλυτές.

Υπερασπιζόμενη τα αποτελέσματα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος Λίζα Σου, δήλωσε στο CNBC την Τετάρτη ότι η εταιρεία έχει δει αύξηση της ζήτησης τους τελευταίους μήνες, υπογραμμίζοντας: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη επιταχύνεται με ρυθμό που δεν θα φανταζόμουν». Παράλληλα, και άλλα βαριά χαρτιά του κλάδου, όπως η Broadcom και η Micron Technology, αποδυναμώθηκαν 3,83% και 9,48%. Νέες πιέσεις στις μετοχές λογισμικού με τις Oracle και CrowdStrike να επεκτείνουν τις απώλειές τους κατά 5,17% και 1,51%.

«Προς το τέλος του περασμένου έτους, άρχισες να βλέπεις την αγορά να διαφοροποιείται από τίτλους που αντιλαμβανόταν ως νικητές και ηττημένους στον χώρο [της τεχνητής νοημοσύνης]», εξήγησε ο Σκοτ Γουέλτς, επικεφαλής επενδύσεων στην Certuity. «Είναι φυσική εναλλαγή. Ήταν ένας χώρος που κυριαρχούνταν από την ανάπτυξη των εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης για τόσο καιρό και πλέον τιμωρήθηκε. Οι αγορές εκτός ΗΠΑ αγνοήθηκαν, ενώ ουσιαστικά διπλασίασαν την αποτελεσματικότητά τους πέρυσι» πρόσθεσε.

«Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ και καιρό και νομίζω ότι μόλις αρχίζετε να τα βλέπετε να εξελίσσονται», συμπλήρωσε. Εν τω μεταξύ, λιγότερο από το αναμενόμενο αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την εταιρεία επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP. Συγκεκριμένα, η απασχόληση πρόσθεσε 22.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα, μετά από μια αναθεωρημένη προς τα κάτω αύξηση 37.000 θέσεων εργασίας τον Δεκέμβριο.