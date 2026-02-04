Πολιτική | Διεθνή

Σχεδόν βέβαιος πως η Fed θα μειώσει τα επιτόκια ο Ντόναλντ Τραμπ

Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
«Αν ερχόταν και έλεγε "θέλω να τα αυξήσω"… δεν θα είχε πάρει τη θέση», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σχεδόν βέβαιος πως η Fed μειώσει τα επιτόκια εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στο NBC News, ο Τραμπ δήλωσε πως πιστεύει ο Κέβιν Γουόρς – τον οποίο ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επέλεξε για να είναι ο επόμενος επικεφαλής της Fed – κατανοεί την επιθυμία του για χαμηλότερα επιτόκια.

Ερωτηθείς εάν ο Γουόρς κατανοεί πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ περιμένει από εκείνον να μειώσει τα επιτόκια, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω πως ναι, αλλά θεωρώ πως το θέλει και ο ίδιος, ούτως ή άλλως».

«Αν ερχόταν και έλεγε "θέλω να τα αυξήσω"… δεν θα είχε πάρει τη θέση», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

