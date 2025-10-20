Θετικά πρόσημα στις ευρωαγορές - Άνοδος 4% για Kering

Στο επίκεντρο οι αμυντικές μετοχές μετά τη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι. Άνοδος 1,6% για τον τραπεζικό δείκτη.

Με θετικό τέμπο κινούνται οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, έπειτα από τις εκτεταμένες απώλειες της Παρασκευής που προκλήθηκαν από τις ανησυχίες για την υγεία των περιφερειακών τραπεζών.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται 0,79% στις 570,74 μονάδες με τον δείκτη Stoxx Europe 600 Banks να κερδίζει 1,6%. Ο Eurostoxx 50 σημειώνει κέρδη 1,04% στις 5.665 μονάδες.

Μετά την συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι την Παρασκευή, οι αμυντικές μετοχές βρίσκονται στο επίκεντρο με τις Renk και Hensoldt να βρίσκονται υψηλότερα κατά 7,3% και 5,6% αντίστοιχα, ενώ η Rheinmetall κερδίζει 4,7%.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX κερδίζει 1,09% στις 24.104 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανέρχεται στις 8.234 μονάδες με +0,74%. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 ισχυροποιείται 0,51% στις 9.402 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB καταγράφει άνοδο 1,46% στις 42.369 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 προσθέτει 1,56% στις 15.852 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Kering στο Χρηματιστήριο του Παρισιού ενισχύεται 4,76%, έπειτα από ανακοίνωσή της ότι κατέληξε σε συμφωνία για την πώληση του τμήματος ομορφιάς της στην L’Oreal έναντι 4 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, η μετοχή της Holcim στο Χρηματιστήριο της Ελβετίας σημειώνει κέρδη 1,73%, αφότου γνωστοποίησε ότι εξαγοράζει την Xella, μία ευρωπαϊκή εταιρεία συστημάτων τοιχοποιίας σε μια συμφωνία ύψους 1,85 δισ. ευρώ, με στόχο να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα των λύσεων κτιρίων.

Ασία

Στο «πράσινο» έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια καθώς οι επενδυτές επεξεργάστηκαν σειρά από νέα στοιχεία για την οικονομία της Κίνας.

Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ της Κίνας αυξήθηκε κατά 4,8% την περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου σε σχέση με ένα χρόνο πριν, ανάλογα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών του Reuters. Επιπλέον, η Κίνα διατήρησε για πέμπτη συνεχόμενη φορά σταθερά τα επιτόκια, με το βασικό επιτόκιο δανεισμού ενός έτους στο 3%.

Σε αυτό το κλίμα, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε 2,42% στις 25.858 μονάδες, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας πρόσθεσε 0.53% στις 4.538 μονάδες.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 κέρδισε 3,37% και έκλεισε στις 49.185,5 μονάδες σε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο ευρείας βάσης Topix έκλεισε στις 3.248 μονάδες με άνοδο 2,46% αφότου το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (ΦΔΚ, συντηρητική δεξιά), κατέληξε σε συμφωνία για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας βρέθηκε στις 3.814 μονάδες με κέρδη 1,76%, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq πρόσθεσε 1,89% στις 875,77 μονάδες.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 με άνοδο 0.41% ανήλθε στις 9.031 μονάδες.