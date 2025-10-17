Εκτεταμένες απώλειες στις ευρωαγορές - Έχασε 2,42% ο τραπεζικός δείκτης

Στο επίκεντρο και οι αμυντικές μετοχές μετά την είδηση για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν. «Βουτιά» σχεδόν 8% για τη Volvo.

Ισχυροί τριγμοί καταγράφηκαν την Παρασκευή στις ευρωαγορές καθώς επικράτησαν οι προβληματισμοί που «έβαψαν» κόκκινη τη Wall Street σχετικά με την υγεία των περιφερειακών τραπεζών. Χαρακτηριστικά, ο δείκτης Stoxx Europe 600 Banks βρέθηκε χαμηλότερα κατά 2,42%.

Η επενδυτική εμπιστοσύνη την Πέμπτη κλονίστηκε με την είδηση πως οι Zions Bancorp και Western Alliance Bancorp αντιμετωπίζουν προβλήματα με δανειακές συμβάσεις που συνδέονται με καταγγελίες για απάτη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε 0,9% στις 566,48, με όλους τους βασικούς δείκτες και τους κλάδους να κλείνουν στο κόκκινο. Ο Eurostoxx 50 διολίσθησε 0,77% στις 5.608 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX έχασε 1,75% στις 23.848 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανήλθε στις 8.174 μονάδες με -0,18%. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 αποδυναμώθηκε 0,9% στις 9.350 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σημείωσε πτώση 1,51% στις 41.735 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε με απώλειες 0,18% στις 15.597 μονάδες.

Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου βρίσκονται επίσης στο προσκήνιο μετά την ανακοίνωση ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντηθούν στην Ουγγαρία για να συζητήσουν τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο δείκτης Stoxx Europe Total Market Aerospace and Defense υποχώρησε 2,9%, ενώ η Rheinmetall σημείωσε πτώση 5,7%. Η Hensoldt και η Renk έχασαν 6,8% και 4,3% αντίστοιχα.

Σημειώνεται, ότι τόσο οι τραπεζικές αλλά και οι αμυντικές μετοχές αποτέλεσαν κεντρικό σημείο του ράλι των ευρωαγορών μέχρι στιγμής, έχοντας σημειώσει άνοδο 54% και 60% αντίστοιχα το 2025.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Volvo υποχώρησε σχεδόν 8%, με την εταιρεία να ανακοινώνει την Παρασκευή οριακά υψηλότερα από τα αναμενόμενα κέρδη για το τρίτο τρίμηνο. Η εταιρεία με έδρα το Γκέτεμποργκ, ανέφερε ότι τα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου ανήλθαν σε 11,7 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες (1,3 δισεκατομμύρια δολάρια), σημειώνοντας ότι «οι δύσκολες συνθήκες της αγοράς στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική επηρέασαν αρνητικά τις πωλήσεις». Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της LSEG ανέμεναν καθαρά κέρδη 8,75 δισεκατομμυρίων σουηδικών κορωνών.

Πάντως η Citigroup και η Société Générale εκτιμούν ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές δύσκολα θα σημειώσουν ουσιαστικά κέρδη μέχρι το τέλος του έτους, καθώς οι εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ–Κίνας και οι πολιτικές αβεβαιότητες συνεχίζουν να πιέζουν το κλίμα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις τους, ο δείκτης Stoxx Europe 600 αναμένεται να κινηθεί γύρω στις 560 μονάδες, με τη Société Générale να βλέπει πιθανή πτώση έως τις 530 και τη Citi να τοποθετεί τον στόχο στις 570. Οι αναλυτές θεωρούν πως η πορεία των εταιρικών κερδών και η σταθεροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος θα είναι καθοριστικοί παράγοντες για οποιαδήποτε περαιτέρω άνοδο

Από το πεδίο της οικονομίας, στο 2,2% διαμορφώθηκε το ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ τον Σεπτέμβριο από 2% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 2,6% τον Σεπτέμβριο του 2025, έναντι 2,4% τον Αύγουστο, όπως ανακοίνωσε η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε οκτώ κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τέσσερα και αυξήθηκε σε δεκαπέντε.