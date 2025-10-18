CNN: Η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι φέρνει καλά νέα για την Ουκρανία, αλλά το πραγματικό «έπαθλο» παραμένει μακριά

Μετά από εννέα μήνες διπλωματικών συνομιλιών με πολλά... «ακροβατικά», ο Τραμπ εξακολουθεί να προτιμά να δώσει στον Βλαντιμίρ Πούτιν άλλη μια ευκαιρία να τον πείσει, αντί για την απροκάλυπτη στρατιωτική κλιμάκωση.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατέφθασε με μεγάλες ελπίδες στον Λευκό Οίκο ότι θα εξασφάλιζε τους πολυπόθητους αμερικανικούς πυραύλους Tomahawk που ενδεχομένως θα άλλαζαν τα δεδομένα στον πόλεμο με την Ουκρανία, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε «μεγαλύτερη κλιμάκωση» σε μια σύγκρουση που απέχει μήνες από την συμπλήρωση τεσσάρων ετών.

Ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά χθες Παρασκευή ότι είναι «ρεαλιστής» σχετικά με το ενδεχόμενο παράδοσης αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στη χώρα του, με τους αναλυτές να τονίζουν ότι τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου χθες, στα οποία καλούσε το Κίεβο και τη Μόσχα να τερματίσουν τον βάναυσο πόλεμό τους, συνιστούν μια ακόμη μετατόπιση στη θέση του για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο τόνος του Τραμπ για τον πόλεμο άλλαξε μετά από τη μακρά τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Πέμπτη και την ανακοίνωση ότι σχεδίαζε να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας τις επόμενες εβδομάδες. Το Κρεμλίνο δήλωσε πως η συνάντηση μπορεί να λάβει χώρα, όμως υπάρχουν πολλά που θα πρέπει να επιλυθούν προτού καταστεί δυνατό να οριστεί ημερομηνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν προέβη σε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον Ουκρανό ομόλογό του στον Λευκό Οίκο, ωστόσο έσπευσε με ανάρτησή του να τονίσει ότι ήρθε η ώρα να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Έχει χυθεί αρκετό αίμα, με τα σύνορα να καθορίζονται από τον πόλεμο και το θάρρος. Πρέπει να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται. Ας διεκδικήσουν και οι δύο τη νίκη, τον νικητή ας τον κρίνει η Ιστορία! Τέλος στους πυροβολισμούς, τέλος στους θανάτους, τέλος στα τεράστια και μη βιώσιμα χρηματικά ποσά που ξοδεύονται».

"Thousands of people being slaughtered each and every week — NO MORE, GO HOME TO YOUR FAMILIES IN PEACE!" - President Donald J. Trump pic.twitter.com/upsRUZ96kO — The White House (@WhiteHouse) October 17, 2025

Ακριβοί μου Tomahawk

Όπως επισημαίνει το CNN, μετά από εννέα μήνες διπλωματικών συνομιλιών με πολλά... «ακροβατικά», ο Τραμπ εξακολουθεί να προτιμά να δώσει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν άλλη μια ευκαιρία να τον πείσει, αντί για την απροκάλυπτη στρατιωτική κλιμάκωση. Σίγουρα η επιστροφή Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο μετά την καταστροφική προηγούμενη να φαντάζει ως νίκη, ωστόσο δεν μπορεί να εξασφαλίσει, προς το παρόν, την σταθερή δέσμευση των ΗΠΑ για στρατιωτική υποστήριξη.

Στη συνάντηση με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ αρχικά εξήρε τις αρετές των Τόμαχοκ, στέλνοντας μία υπόγεια απειλή προς τη Ρωσίας, ότι μπορεί να δώσει την αφρόκρεμα του οπλοστασίου του στον Ζελένσκι, ώστε η Ουκρανία να χτυπήσει βαθιά στη Ρωσία, ωστόσο στη συνέχεια δήλωσε: «Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να τελειώσουμε αυτόν τον πόλεμο χωρίς να σκεφτόμαστε τους Τόμαχοκ», τόνισε ο Τραμπ. «Νομίζω ότι είμαστε αρκετά κοντά σε αυτό».

Η απειλή είναι τόσο ψυχολογική όσο και στρατιωτική, τονίζει το CNN. Ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν το απόθεμα για να παράσχουν τις «χιλιάδες» Τόμαχοκ στην Ουκρανία. Οι πύραυλοι συνήθως εκτοξεύονται από τη θάλασσα, και έτσι στην καλύτερη περίπτωση η Ουκρανία θα έπρεπε να περιμένει μήνες για να λάβει μερικές δεκάδες που θα έπρεπε να προσαρμοστούν για να εκτοξευθούν στην ξηρά.

Και είναι αξιοσημείωτα ακριβοί. Η εμβέλειά τους δεν είναι πολύ μεγαλύτερη από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που η Ουκρανία εκτοξεύει αυτή τη στιγμή κάθε βράδυ βαθιά στη Ρωσία. Εάν τους χρησιμοποιούσε το Κίεβο, θα έπρεπε να χτυπήσει στόχους «αντάξιους» της αξίας των 2 εκατομμυρίων δολαρίων που κοστίζουν οι Tomahawk - πράγμα που σημαίνει πλήγμα σε σοβαρές στρατιωτικές ή κυβερνητικές υποδομές, κάτι για το οποίο ο Τραμπ μπορεί να ασκήσει βέτο.

Δεύτερον, ο Τραμπ πλέον δεν φοβάται να παραδεχτεί, έστω και καθυστερημένα ότι ο Πούτιν μπορεί να τον χειρίζεται, μία «αργοπορημένη αλλά κρίσιμη συνειδητοποίηση», όπως αναφέρει το CNN.

Η σύνοδος κορυφής της Βουδαπέστης με τον Πούτιν εξακολουθεί να μην έχει συγκεκριμένη ημερομηνία και φαίνεται να είναι μια ακόμη στιγμή κατά την οποία το Κρεμλίνο μπορεί να επιδιώξει να αγοράσει ακόμα περισσότερο χρόνο. Ωστόσο ο Πούτιν θα συναντήσει έναν πρόεδρο των ΗΠΑ ίσως πιο σοφό όσον αφορά τα δικά του ελαττώματα στην αντιμετώπιση του επικεφαλής του Κρεμλίνου και τι απαιτείται για να τραβήξει την προσοχή της Μόσχας. Ο Τραμπ έχει πλέον λάβει υπόψη τη συμβουλή των Ευρωπαίων συμμάχων: Ο Πούτιν καταλαβαίνει μόνο τη δύναμη.

Στο πεδίο της μάχης

Καθώς η πολυδιαφημισμένη καλοκαιρινή επίθεση του Πούτιν συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς προς το φθινόπωρο, η Ρωσία έχει αποτύχει να καταλάβει καμία σημαντική ανατολική πόλη. Αυτό μπορεί να αλλάξει στις λίγες εβδομάδες που απομένουν πριν από τον χειμώνα τον Νοέμβριο. Ωστόσο οι απώλειες και το κόστος των καλοκαιρινών μηνών έχουν αφήσει σημαντικές πόλεις όπως το Ποκρόφσκ, το Κουπιάνσκ και την Κοστιαντίνιβκα σε ουκρανικά χέρια. Οι βασικές θέσεις του Κιέβου, ως επί το πλείστον, διατηρήθηκαν τονίζει το CNN.

Δεδομένων των κρίσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, πόρους και ηθικό που απειλούν την Ουκρανία τον Μάιο, αυτό είναι εκπληκτικό και ενδεχομένως να ανατρέψει τη δυναμική των επόμενων μηνών. Ο Πούτιν έπαιξε και πάλι τα στρατιωτικά του χαρτιά και δεν (ακόμα) πέτυχε τους στόχους του. Σε λίγες εβδομάδες, ο χειμώνας θα δυσκολέψει την προέλαση του ρωσικού πεζικού, που κρύβεται κάτω από τα φύλλα για να γλυτώσει από τα drones του Κιέβου.

Μπορεί ο Πούτιν να αντέξει οικονομικά να αγωνίζεται όλο τον χειμώνα, μέχρι την άνοιξη, μέχρι το τέταρτο καλοκαίρι, για να στοχεύσει ξανά σε ολοένα και πιο μινιμαλιστικούς στόχους; Οι ελλείψεις φυσικού αερίου από τις ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια πετρελαίου, ο αυξανόμενος πληθωρισμός, οι κυμαινόμενες πληρωμές εγγραφής για νέους στρατιωτικούς και η συνεχής αποτυχία της Μόσχας να κάνει μια πραγματική πρόοδο, υποδηλώνουν ότι δεν μπορεί, σύμφωνα με το CNN>

Ο Ζελένσκι έχει επιβιώσει από μια άνοιξη και ένα καλοκαίρι κατά το οποίο ο κύριος σύμμαχος της Ουκρανίας στράφηκε εναντίον του και προσπάθησε - χωρίς το Κίεβο - να συνάψει μια ειρηνευτική συμφωνία με τον εχθρό της. Η Ουκρανία έχει δει την Ευρώπη να βαδίζει οικονομικά και στρατιωτικά στο κενό που άφησε η Αμερική, και στη συνέχεια να βλέπει τον Λευκό Οίκο να τους προσφέρει τους καλύτερους πυραύλους του.

Ο Ζελένσκι προσπαθούσε κάποτε να υποστηρίξει την άμυνα της Ουκρανίας και να την αφήσουν να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Πλέον, ταξιδεύει σε όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ, προτείνοντάς τους την σύγχρονη, ταχέως εξελισσόμενη ουκρανική τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Οι πρόσφατες αλλαγές είναι λιγότερο καθησυχαστικές για τον Πούτιν. Ναι, η Κίνα εξακολουθεί να τον στηρίζει, αλλά η Ινδία σίγουρα πληρώνει ένα τίμημα από τις δευτερογενείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Το σχέδιο της Ρωσίας και η υποστήριξη που θα έχει από συμμάχους, εξαρτώνται από μια στρατιωτική νίκη. Ο Πούτιν δεν το έχει ακόμη πετύχει αυτό. Μπορεί να το κάνει - αξιοσημείωτα - τις επόμενες εβδομάδες, δεδομένης της τάσης στα τέλη Οκτωβρίου να φέρει σαρωτικές αλλαγές στο πεδίο της μάχης σε αυτόν τον πόλεμο.

Όποια όμως και αν είναι η ικανότητα της κλειστής, αυταρχικής κοινωνίας της Ρωσίας να καταπνίγει τη διαφωνία, ένα ερώτημα γίνεται πιο ηχηρό για τον Πούτιν: «Ποια είναι η επόμενη κίνησή σου;», καταλήγει το CNN.