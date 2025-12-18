Πολιτική | Διεθνή

Ιταλία για Mercosur: Έτοιμοι να την υπογράψουμε μόλις δοθούν οι αναγκαίες απαντήσεις στους αγρότες

Σε ανακοίνωσή της σήμερα η ιταλική κυβέρνηση αναφέρει πως «σε ό,τι αφορά τη συμφωνία για τη Mercosur, όπως υπογράμμισε στο κοινοβούλιο η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και επανέλαβε στον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα, η κυβέρνηση της Ρώμης είναι έτοιμη να την υπογράψει μόλις δοθούν οι αναγκαίες απαντήσεις στους αγρότες, οι οποίες εξαρτώνται από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπορούν να καθοριστούν σύντομα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

